iPhone 16 發售日及售價．蘋果發布會2024懶人包｜在Apple在9月10號發佈會上展示一系列新產品：Apple Watch 10、AirPods 4、AirPods Max 2、iPhone 16 和 iPhone 16 Pro。這場發佈會不僅帶來了全新的設計和升級功能，還將進一步提升用戶的日常體驗。以下是這場發佈會的詳細懶人包，讓你迅速掌握每款新品的亮點。



iPhone 16 Pro﹑iPhone 16 Pro Max

對於那些追求極致性能和專業攝影功能的用家，iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max 無疑是最佳選擇。這兩款新機型分別配備 6.3" 和 6.9" 螢幕，成為 Apple 史上螢幕最大的iPhone。

主要功能與亮點：

A18 Pro 芯片：搭載目前最強大的 A18 Pro 芯片，支持更複雜的AI計算任務，CPU性能較 A17 Pro 提升 15%﹑GPU 性能提升 20%。



相機全面升級：Pro 系列加入 4800 萬像素超廣角相機，支持 48MP ProRAW 和 HEIF 相片，以及備有自動對焦功能。同時，配備 120 毫米 5 倍長焦距相機。



4K 120fps HDR影片錄製：iPhone 16 Pro 支持4K 120fps HDR 影片拍攝，並能在拍攝後調整播放幀率，提供更高的影片制作靈活度。



相機控制按鈕：與 iPhone 16 一樣，加入可以快速啟動相機的相機控制按鈕，可以切換多種鏡頭和變焦。



Apple Intelligence：iPhone 16 系列全面支援 AI 功能，包括撰寫內容﹑Genmoji﹑清除工具抹走相片中礙眼的背景物件等。



+ 6

iPhone 16 Pro﹑16 Pro Max 顏色包括：沙漠色鈦金屬﹑原色鈦金屬﹑白色鈦金屬﹑白色鈦金屬。9 月 13 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 20 日起發售。iPhone 16 Pro 定價為 $8,599 起；iPhone 16 Pro Max 定價為 $10,199 起。

重點2：iPhone 16﹑iPhone 16 Plus

全新的 iPhone 16 和 iPhone 16 Plus，分別配備 6.1"和 6.7" 螢幕，並且增加了一個新的相機控制按鈕，讓用家能更方便地操作相機功能。

主要功能與亮點：

動作按鈕：取消靜音掣，把 iPhone 15 Pro 的動作按鈕加入到非 Pro 型號上。



相機控制按鈕：位於機身右下角，輕觸或滑動即可快速啟動和操作相機功能，包括切換拍攝模式﹑畫面縮放﹑對焦等。



A18 芯片：iPhone 16 系列搭載 A18 芯片，相比 iPhone 15，性能提升了 30%，並支援光線追蹤技術，讓遊戲體驗更加流暢。



Apple Intelligence：iPhone 16 系列全面支援 AI 功能，包括撰寫內容﹑Genmoji﹑清除工具抹走相片中礙眼的背景物件等。



更長電池使用時間：使用 30W 或更高功率的電源轉換器時，充電功率高達 25W，只需約 30 分鐘，即可獲多達 50% 電量



全新相機系統：二合一 4800 萬像素 Fusion 相機，透過 2 倍光學級長焦距放大取景畫面；超廣角相機可拍攝極盡細緻的微距相片。支援空間拍攝。



+ 3

iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 顏色包括：群青色﹑湖水綠色﹑粉紅色﹑白色﹑黑色。9 月 13 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 20 日起發售。iPhone 16 定價為 $6,899 起；iPhone 16 Plus 定價為 $7,699 起。

重點3：Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 搭載了超廣角 OLED 螢幕，其尺寸比 Apple Watch Ultra 還要大，並且 Apple 稱其為史上最大螢幕和最纖薄的設計。厚度僅為 9.7 毫米，比 Series 9 纖薄約 10%，重量也減輕了 20%。此外，Series 10 首次引入了五級鈦合金材質，取代了之前的不鏽鋼設計。

主要功能與亮點：

超大螢幕：更大的螢幕讓用家能更方便查看健康數據、文字通知及其他複雜的圖形信息。

快速充電：目前充電速度最快的 Apple Watch，30 分鐘內可充 80% 電量。

健康監測升級：新增了睡眠窒息症監測功能，透過機器學習算法和臨床數據進行開發，有效幫助用家監控睡眠狀況。

支援更多水中運動數據：支援水下深度和水溫測量，最大 20 英尺的深度測試。



+ 8

Apple Watch Series 10 即日起接受預訂，9 月 20 日發售。顏色分別有：銀色﹑玫瑰金色﹑亮黑色。鋁金屬設計定價由 $3,199 起；鈦金屬設計定價由 $5,499 起。

重點4：AirPods 4 雙版本

AirPods 4 成為了發佈會上的重頭戲之一。AirPods 4 將推出兩個版本，其中一款更具備主動降噪功能。

主要功能與亮點：

主動降噪功能：首次在非 Pro 型號中引入主動降噪功能，讓用家能在嘈雜環境中享受更佳的聽覺體驗。

H2 芯片與空間音頻：搭載 H2 芯片，支持空間音頻與動態頭部追蹤，提升電影和音樂的沉浸感。

快捷操作：耳機柄上配備了壓力傳感器，用家可以通過觸控操作來播放或暫停音樂、接聽或掛斷電話。

長效電池續航：一次充電可提供 8 小時的播放時間，配合充電盒使用時，總續航時間可達 30 小時。



+ 1

AirPods 4同樣支持USB-C充電接口，並兼容Apple Watch充電器和Qi認證充電器。AirPods 4 即日起開放預訂，9 月 20 日發售。定價為 $1,099／$1,499（AirPods 4 主動消噪型號）。

重點6：新 AirPods Max

AirPods Max 2配備了USB-C充電接口，並帶來了多種全新顏色選擇，包括藍色﹑紫色﹑午夜暗色﹑星光色﹑橙色。

主要功能與亮點：

USB-C充電接口：與 Apple 其他產品線統一，新 AirPods Max 改用 USB-C 接口。

個性化空間音頻：搭配 iOS 18，新 AirPods Max 支援個性化空間音頻，進一步提升了音頻沉浸感。

新顏色選擇：提供更多色彩選擇，包括藍色﹑紫色﹑午夜暗色﹑星光色﹑橙色。。



新 AirPods Max 即日起接受預訂，9 月 20 日發售。定價為 $4,599。