消委會藍牙耳機評測2024年版｜Sony XM5 真無線、頭戴式均出色、soundcore Liberty 4 NC 性價比最高｜消委會發表45款不同設計的無線藍牙耳機，主要包括真無線及頭戴款式，包括Ture Wireless 真無線式以及頭戴式（以及數款運動型掛耳式），當中僅有1款真無線藍牙耳機樣本達到最高5星評分，而消委發現市面各款頭戴式藍牙耳筒，在音色／電量方面整體表現平均，售價由$599至$5400都有，想知邊款性價比最出色？即睇介紹！



⚠️注意：Apple Airpods系列不參與｜未提供ANC降噪功能評分⚠️ 先留意一點，今次消委評測並沒選擇Apple公司的真無線 AirPods Pro 2 或 頭戴式 AirPods Max。除此之外，是次測試集中於音色／電量／舒適度，就ANC 降噪方面只標示有／無此功能，並沒有實際打出比分。



Sony XM5 真無線／頭戴式均表現最佳

無論是聽歌、睇戲，藍牙耳機都是不可或缺的隨身用品，今次評測中有7成樣本提供 ANC主動式降噪功能，能嘈雜環境如乘搭公共交通工具時為用家隔除噪音，享受片刻寧靜。而在真無線／頭戴式兩個主要類型中，最高分樣本均為 Sony 索尼出品。消委更點名指真無線 WF-1000XM5 是全部45件樣本中，唯一獲最高5星評分之型號，而頭戴式WH-1000XM5也有4.5星分數，消委形容它們「音色清脆自然、細緻而平衡，聲音令人愉悅，頭戴樣本更能營造開放的空間感」

真無線第1位 WF-1000XM5（$2490)｜頭戴式第1位 WH-1000XM5（$3190)

消委會藍牙耳機45款評測｜真無線部份25款樣本

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soundcore Liberty 4 NC 分數高／價錢平

soundcore Liberty 4 NC、Denon PerL 均獲4.5點評分，消委指整體音色亦不俗。而前者定價僅$799，僅於降噪表現上略遜於Sony XM5，可見性價比更加高。

第2位 soundcore Liberty 4 NC （$799)

天龍 Denon PerL／B&W Px7 se2 價錢平鬥贏同系高級機

消委同時測試了天龍的Denon PerL Pro（第6位／$2780) 及 Denon PerL（第3位／$1580)，兩者性能及外觀幾乎一樣，定價相差1200港元只因前者可做到AI自適應ANC降噪，根據環境作降噪量調整。唯今次消委測試定向降噪部份不作評分，後早因價錢更平，所以排名及評分更高。

第3位 Denon PerL（$1580)

而同樣理由， Bowers & Wilkins Px7 se2 （頭戴式第2位／$3380），因為選用塑膠物料，定價比同門頂配金屬物料版Bowers & Wilkins Px8（頭戴式第6位／$5480），排名更高。