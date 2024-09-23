iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜下午回升至$750水位｜23/9更新

iPhone 16 Pro Max先達炒價持續更新｜Apple iPhone 16 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 16 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 16系列的回收價。（23/9更新）



iPhone 16 及 16 Pro系列開賣，每年不少果農都會十分關心先達炒價，今年雖然開始時不少人不睇好今年的炒價，不過就在9月20日早上一開賣時，炒價比不少人想像中還要好。早上10時左右，大部份先達店鋪已經開門，而且回收炒價 iPhone 16 Pro Max普遍都有千幾二千元的水位，雖然未到去年的三千多元水位，但都已經比想像中好得多。最好價的仍然是iPhone 16 Pro Max 256GB 金色，每部水位仍有高達$2300-$2500左右。

（更新至9月23日下午4：00）今日不少27/9的AOS（網店訂購）的貨到手，因此大量貨預計會到，因此先達立刻將回收價下插，雖然早上大跌，但下午似乎因為需求較大而回升，256大沙金回上10750，接近600元的水位，而最賺得多反而是1TB大沙金，有將近751元的水位。不過臨近收工時間，究竟這回升的價位能否維持？拭目以待！

iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜9月23日下午1400更新