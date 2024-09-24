iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜繼續回升近千元水位｜24/9更新

iPhone 16 Pro Max先達炒價持續更新｜Apple iPhone 16 系列今日正式開售，在關心新機功能之外，不少人都將 iPhone 當成「投機產品」去看待，我們《香港01》科技玩物記者亦會由 iPhone 16 系列開售開始緊貼市況，讓大家可以隨時更新 iPhone 16系列的回收價。（24/9更新）



iPhone 16 及 16 Pro系列開賣，每年不少果農都會十分關心先達炒價，今年雖然開始時不少人不睇好今年的炒價，不過就在9月20日早上一開賣時，炒價比不少人想像中還要好。早上10時左右，大部份先達店鋪已經開門，而且回收炒價 iPhone 16 Pro Max普遍都有千幾二千元的水位，雖然未到去年的三千多元水位，但都已經比想像中好得多。最好價的仍然是iPhone 16 Pro Max 256GB 金色，每部水位仍有高達$2300-$2500左右。

（更新至9月24日下午4：00）琴日開始，雖然仍有貨出，但明顯貨量不多，令先達回收價明顯上升，最熱門的256大沙，回上近11000回收價，有近800元水位。而1TB版黑白色更上至14600，更有近千元水位。不過據所知，跟住這幾天大貨又會到，看看到時回收價會否受到影響。

iPhone 16 Pro Max先達炒價直擊｜9月24日下午1500更新