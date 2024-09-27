直擊幪面超人50週年展香港站｜昭和到令和、珍貴展品英雄立像雲集｜由阿爸一代蛇媽Lu、殺價！去到令和拉打01、Geats、歌查德，幪面超人陪住無數日本、香港小朋友成長，9月28日起尖沙咀動漫文化基地 INCUBASE Arena 有個《幪面超人 50 週年紀念展》，雲集假面騎士／Kamen Rider 系列五十年來30多個英雄的等身大立像、道具展品及相片、設定展覽，仲有Pop Up Store同主題餐廳，即刻帶你入場！



英雄的時光隧道．從超人1號睇到哥查德

記者亦覺得場館設計出色，入口先有1號本鄉猛演員藤岡弘先生演出的開場影片，之後又有1／2號Double Rider立像，之後就好似進入一條「時光隧道」，沿路欣賞昭和／平成／新平成／令和騎士的1:1 立像、石之森先生的漫畫原稿複製本、電視劇道具及演員戲服複製品，以至幪面超人最重要的道具變身腰帶，一路影一路睇展品，不經不覺行了50多分鐘，感覺係「睇極都睇唔完」非常豐富。

入口有1號、2號 Double Rider 立像。

幾乎有齊全部幪面超人的等身大立像。

每代人都有屬於你的幪面超人，Model Mizore表示小時候已經對平成拉打有印像。

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另有一區展示bandai拉打變身腰帶系列，Mizore自己就曾經擁有Build 及時光腰帶。

開幕嘉賓志田音音：「香港展同日本一樣咁正」

是次展覽更請到《幪面超人Geats》女演員志田音音小姐來港主持開幕禮，佢同在場記者講，自己曾在日本參觀同一個展覽，而已經入過香港場館，覺得還原度非常高，體驗同同去日本展一樣咁開心。

《幪面超人Geats》女演員志田音音小姐來港主持開幕禮

場內隱藏拉打演員親簽

細心留意會發展，展覽內的角色介紹壁報上，隱藏了很多演員的親筆簽名，包括電王佐藤健、V3演員宮內洋先生！證明展品由原裝由日本運到香港，可見大會已盡做、絕對沒有懶。如果硬要講一個比較可惜之處，就是拉打們的電單車沒有運來香港，好在香港展都設計了相應打卡位，有古迦、1號、01的紙板電單車畀來場者打卡合照。

有古迦、1號、01的紙板電單車畀來場者打卡合照。

Let's Go Rider Shopping

睇完展覽當然要去Pop Up Store，除了「幪面超人50週年展」本身的限定品、場刊、T恤，還有其他廠品生產的幪面超人玩具精品。記者自己就最喜歡Three Zero及Hot Toys製作的1／6 action figure，仲有另一本地品牌開發的「打拉半身像藍牙喇叭」！當中555款式更是場內率先接受預訂。

除了「幪面超人50週年展」本身的限定品、場刊、T恤，還有其他廠品生產的幪面超人玩具精品。

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主題餐廳抽拉打杯墊

睇完Pop Up Store唔好心急向出口離場，購物店內仲有一間主題餐廳，有各種拉打主題餐點，比如拉打頭漢堡扒飯、風車腰帶蛋包飯等。又可以30蚊內飲杯拉打特飲，抽全5款（雙面設計共10個超人）拉打杯墊！

30蚊內飲杯拉打特飲，抽全5款（雙面設計共10個超人）拉打杯墊！

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「每個人成長背後都有1位幪面超人、你點可以唔去？」

今次官方展覽的口號「陪伴你成長的幪面超人是誰？」展覽內容由昭和「榮光之10人」、去到小中興的Black及RX，以至古迦開始的「平成」、「新平成」二十騎士，以至令和的ZERO-ONE、SABER 及最新的GOTCHARD，身為「拉打粉絲」實在很難不入場支持屬於你成長過程中的那位英雄。如果你都想去參觀《幪面超人50週年紀念展》上01空間買飛仲有76折優惠，快快搶飛！限量即搶 👉 早鳥76折門票

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昭和．平成．令和三代拉打入場特典！

所有購票入場人仕均可獲贈限量幪面超人透明相框1張！9 種款式隨機送出，分別有2張昭和拉打（由新1號以至RX）、2張平成（空我至Decade）、2張新平成拉打(W至時王），1張令和拉打（頭5位Zero One至Geats），而最經典的舊1號以及香港最新播放的幪面超人GOTCHARD就會各自獨立1張。想儲齊要入場幾多次呢？限量即搶 👉 早鳥76折門票

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《幪面超人50週年紀念展》香港站

展覽日期：2024 年 9 月 28 日至 2024 年 11 月 24 日

展覽時間：10:00 – 22:00（建議最後入場時間 21:00）

建議體驗時間：45 分鐘

展覽地址：香港尖沙咀廣東道 30 號 Anima Tokyo 1 樓 INCUBASE Arena



門券類型及售價：

• 預售雙人票 HK$168/套 (原價$220) (購買預售雙人票的 2 人必須一同進入展覽場地)

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• 預售特典票 HK$158/套 (原價$168) 預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共 3 款設計，隨機送出

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預售特典票 HK$158/套 (原價$168) 預售特典票包含1張入場票及 2 張特別紀念卡，共 3 款設計，隨機送出

• 展期單人票 – HK$ 110/張

• 展期學生門票 / 優惠票 – HK$88/張 （入場需持有有效學生證正本作實）

• 展期特典票 – HK$168/套 (展期特典票包含 1 張立體紀念卡，共 5 款設計隨機送出，樣式未定)

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