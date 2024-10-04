六合彩國慶金多寶（第二輪）2024，將於 10 月 8 日（星期二）進行攪珠，而且估計頭獎獎金高達 1億！為了盡可能提升中獎機會，可以參考馬會公布的幸運投注站，以及 7 個新春金多寶的「幸運號碼」，可能下個中獎就是你。



國慶金多寶（第二輪）高達 1億頭獎獎金！想增加中獎機率，或者可以用數據來幫大家。根據賽馬會官網的數據，全港十大幸運投注處分別是：

1）中環士丹利街（47次）

2）屯門市廣場（44次）

3）荃灣青山道（40次）

4）尖沙咀漢口道（39次）

5）上環干諾道西（38次）

6）觀塘廣場（37次）

7）九龍灣德福（35次）

8）大埔廣場（35次）

9）上水石湖墟（33次）

10）大埔廣褔道（30次）



值得一提的是，記者對比今年 2 月～4 月的數據發現，單單兩個月就有兩次頭獎是在以上的十大幸運投注站中出現，分別是荃灣青山道和大埔廣場，可見數據還是有一定的參考價值！

另外，根據馬會公布的數據，04/07/2002～02/10/2024起，當中有 7 個數字的出現次數都較多，可稱之為「幸運號碼」，在揀選號碼時也可以參考一下：

7（462次）﹑10（467次）﹑13（464次）﹑|

22（467次）﹑30（488次）﹑49（483次）



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