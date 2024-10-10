iPhone 17 Air傳聞｜與Pro最大分別5件事：單一鏡頭/非鈦金屬設計｜iPhone 16推出不久，人們已經急不及待等打聽Phone 17的消息。近日就有消息指iPhone 17 Air將會與Pro有5大不同，包括只有1個鏡頭及非鈦金屬設計等，即睇詳情。



單一鏡頭

一直以來，iPhone 每年更新都會包括相機系統。兩個後置相機鏡頭是標準配置，而 Pro 型號更會有三個鏡頭。但 iPhone 17 Air 有傳只會有一個後置相機鏡頭，放棄超廣角和長焦鏡頭，只有主「Fusion」相機。

iPhone 17 Air 有傳只會有一個後置相機鏡頭，放棄超廣角和長焦鏡頭，只有主「Fusion」相機。（圖為iPhone 16 Pro Max鏡頭）

A19晶片

A19晶片 (資料圖片)

多年來 Pro 以外的型號都是配備上一代版本的Pro 晶片。但今年情況有所變化，iPhone 16及Pro系列都分別配備最新的 A18 或 A18 Pro晶片。有傳這變化將延續到 2025 年。有消息指 iPhone 17 和 iPhone 17 Air 將配備新的 A19 晶片。而 17 Pro 和 Pro Max則會使用 A19 Pro晶片。

電池壽命

iPhone 16 Pro 和 Pro Max電池續航力都十分出色。明顯比非Pro版更好。 而iPhone 17 Pro 和Pro Max亦可能如是。而今次的iPhone 17 Air因為有傳會主打超薄機身，未知是否會因此讓電池效能比基本版 iPhone 16 還差。

今次的iPhone 17 Air因為有傳會主打超薄機身，未知是否會因此讓電池效能比基本版 iPhone 16 差 (資料圖片)

內存容量

iPhone Pro 機型往往比基本機型配備更多 RAM。外界亦認為因此iPhone 15 Pro 和 Pro Max可以使用Apple Intelligence，而15 和 15 Plus 卻無法運​​行的原因。有傳17 Pro 系列的 RAM 將增加至 12GB。而17 Air 和 基本的17 將只配備 8GB。

非鈦金屬設計

iPhone 16採用的是鈦金屬 ( 陳錦洪 攝)

有傳iPhone 17 Air 預計主要採用鋁金屬設計，不像17 Pro 系列一樣採用全鈦金屬機身。可能只有部份鈦金屬會加入在iPhone 17 Air 機身設計中，但不會像Pro 型號那麼多，喜歡鈦金屬機身的話只能購買Pro系列。