iQOO 13即將登場　Snapdargon 8至尊版會是電競性能技術天花板？

說到性能手機，iQOO絕對是個繞不過去的名字。從第一代產品開始，每代的iQOO數字旗艦幾乎都帶來了超越同級的出色性能表現。隨着最新旗艦SoC驍龍8至尊版的發布，iQOO也將在10月30日為我們帶來最新的數字旗艦iQOO 13，全新的SoC搭配iQOO的深度調校能在性能方面為我們帶來什麼驚喜呢？



下面我們就來搶先測試一下。

iQOO 13有4種顏色：

iQOO 13（iQOO）

1、驍龍8至尊版+藍晶技術棧：好底子搭配好調校

按照慣例，我們還是先來聊聊這顆剛剛亮相不久的驍龍8至尊版。作為首發高通自研架構的SoC，驍龍8至尊版本次採用了Oryon M超大核與Oryon L大核的組合，6顆大核最高頻率達到3.5GHz，2顆超大核更是突破4Ghz，參數上就已經十分誇張。GPU部分也採用了全新的Adreno 830，擁有12個CU，頻率達到1100MHz，規模同樣驚人。製程方面，驍龍8至尊版採用了台積電第二代3nm工藝，進一步優化能效比。

空有出色的硬件還不夠，合適的調校同樣必不可少。早在iQOO成立之初，其就與高通組成了聯合團隊，深度調校晶片性能。為了給消費者帶來更好的產品體驗，vivo和高通在2022年聯合投資建設了「vivo高通聯合實驗室」，旨在深化雙方在通信和終端側AI等前沿技術方面的聯合創新。隨着雙方合作廣度、深度的不斷提升，「性能與遊戲業務」成為vivo高通聯合實驗室的重要內核。

iQOO 13（iQOO）

作為聯合實驗室官宣後第一款亮相的技術產品，iQOO 13上的驍龍8至尊版全面接入藍晶晶片技術棧。藍晶技術棧專注於晶片底層的調優，特別是在「調度、顯示、儲存」等方面與高通深度合作。這使得iQOO 13 在處理多任務、重載遊戲時能夠更高效地調動CPU和GPU資源，保證性能釋放的同時保持更低的功耗。

2、遊戲性能測試：真正的「無限穩幀」

俗話說得好，光說不練假把式。紙面參數亮眼還不夠，真實場景下的測試才最具說服力。這次我們直接掏出三款以性能負載重聞名的主流手遊《絕區零》、《鳴潮》以及《崩壞：星穹鐵道》，直接進行測試。測試過程中，我們使用WiFi連接，關閉藍牙等功能，屏幕亮度控制在50%，各款遊戲均將畫面設置拉滿，環境温度約20℃，依次進行測試。

可以看到，在30分鐘下，三款遊戲均不能對iQOO 13造成什麼負擔，平均幀率都能維持在60fps左右。手機也基本保持在温熱狀態，做到了平衡流暢和功耗。

既然30分鐘還不夠有壓力，那我們就繼續加碼，延長測試時間，看看iQOO 13會不會在更長時間的測試中出現降頻、掉幀等問題。這次我們保持測試條件不變，將測試分別延長到60和90分鐘看看。

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從幀率表現中可以看到，哪怕是在90分鐘的超長測試中，三款遊戲仍然無法拉爆iQOO 13，平均幀率依舊穩穩停留在60幀左右，除去過場等場景造成的幀率短暫波動，其他時間幾乎都是一條直線。

具體分析監測數據，可以看到iQOO 13在遊戲過程中有着十分聰明的調度策略，優先讓頻率更高、規模更大的超大核承擔更多負載，同時在餘下的大核中均勻分配負載，從而讓手機在保證遊戲流暢的同時功耗更低，提升了設備的整體使用舒適度。

3、60幀只是起點，Q2晶片讓遊戲體驗來到「PC級」

作為iQOO的看家本領，iQOO 13本次也搭載了自研的Q2電競晶片。相比前一代Q1，Q2通過更高的算力以及算法上的優化，實現了2K+144FPS的超分超幀併發體驗。

這裏值得說說的是全新的超分技術，第三代超分技術在前兩代的基礎上，加入了細節紋理的超分處理，通過紋理貼圖、網格模型、紋理映射、光柵化等多個流程，極大改善遊戲畫面本體素材，實現近乎PC級的清晰度。從實際體驗來看，清晰度確實實現了大幅度的提升，表現相當出色。同時這一技術目前也覆蓋了過百款遊戲，不用擔心自己玩的遊戲無法開啟這一功能。

清晰之外，Q2晶片還能護眼。首發的VAA抗閃爍功能通過檢測物體的運動軌跡，確保遠處建築物邊緣、電線杆等物體不會出現閃爍。同時依據頭部遊戲的畫面採樣數據，Q2晶片還可以針對這些遊戲畫風下的藍光策略曲線加以優化，進而達成有針對性的護眼舉措，讓你可以痛快玩更久。

4、總結

通過本次iQOO 13 的性能評測，我們可以看到其在藍晶x驍龍8至尊版晶片加持下，展現出了卓越的性能釋放和穩定的遊戲幀率表現。同時，iQOO自研的Q2電競晶片更是為其遊戲體驗加分，帶來了PC級別的畫質和流暢度。

無論是性能調校還是遊戲體驗，iQOO 13 都可以說是性能旗艦中的佼佼者。至於iQOO 13能否帶來更多驚喜，就讓我們一起期待10月30日的發布會吧。

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