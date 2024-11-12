韓妹百萬追蹤YouTuber「金針茹」於台灣大學畢業、一口流行國語專攻日韓旅遊美食影片，最近她在IG限動發文指「AirPods 離家出走」，遺失耳機時有發生為何值得一提呢？「金針茹」貼文中還附上「尋找／Find My」尋找耳機地圖截圖，驚見兩邊耳機分別掉失在不同地方，她自己都笑言「真的想不通。」



金針菇雖然先後因自家品牌品質、業配過多、內容過份提及新興宗教及心靈訓練而令觀眾流失，但仍然有一定人氣，雙11那天她發限動表示，早前從日本返回台灣，發現遺失了AirPods，打開手機的「尋找／Find My」功能確認耳機最後位置，發現AirPods充電盒跟右耳遺留在松山機場，她想爆腦也不明白為何左耳會單獨掉失於臺北市中山區，直言「真的想不通。」

金針菇IG圖片

金針菇IG截圖

「金針茹」最後靠Find My 先尋找到單邊耳機及充電盒了，機盒還有《星次卡比》保護套，能找回真的太好。希望「金針茹」能尋到另一邊耳機。

「金針茹」最後靠Find My 先尋找到單邊耳機及充電盒了（金針菇IG截圖）

金針菇IG圖片

遺失AirPods 應該點應對？

相信「金針茹」使用的是AirPods Pro 2，因為新款蘋果耳機左／右耳機以及充電盒分別都有追蹤晶片，能在「尋找」（Find My）功能中顯示它電池耗盡前的最後在線位置。

AirPods Pro 2 耳機三件頭能獨立顯示最後在線位置。

這功能是靠全球上億部 Apple 裝置組成的加密匿名網絡組成，旁邊的其他裝置，會以加密方式將失機位置經iCloud傳送給失主。因此建議買 AirPods 後，在首次連線時一定要同意開啟「尋找」網絡功能。

如果電池仍然未耗盡，當你去到接近位置後，可以再使用Find My功能，軟件會詳細顥示耳機定位（比如：右上方1米），助你更容易尋機。如果發現失機時已隔了一天，耳機可能已耗盡電量。你可以靠最後在線位置，自己聯想一下在那個方地掉失。你亦可先未雨綢繆，為耳機設定「遺留時通知」。

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另外，現在你可以為各蘋果品牌的數碼裝置開動「離身提示」，當系統發現你名下的裝置沒有跟隨你移動，自己留在某個位置，就會發出提示。你也可以將屋企、辦公室設定為「信任位置」，免卻不必要的提示。

完全丟失找不到的耳機，亦可以開動「丟失模式」，如果有人嘗試將此耳機連線，將不成功並顯示你的聯絡email，方便拾獲者聯絡你。