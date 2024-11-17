Tim Cook自爆最常用滑鼠非Apple出品｜更愛「這款」人體工學Mouse｜Apple CED Tim Cook近日接受訪問時稱自己最常使用的滑鼠並非Apple的滑鼠，而是「這款」人體工學滑鼠，即睇邊款！



Tim Cook自爆常用滑鼠並非出自Apple！

在最近Tim Cook接受《華爾街日報》雜誌採訪時透露他日常生活使用的各種Apple設備，包括一部 iPhone、Apple Watch、AirPods、兩部 MacBook、一部 iMac、一部Vision Pro 耳機和一部iPad Pro。但在滑鼠方面，他卻不是使用Apple出品的 Magic Mouse，令人大吃一震。

Tim Cook自爆常用滑鼠並非出自Apple！(資料圖片)

更愛「這款」人體工學Mouse

Tim Cook表示自己主要使用Logitech的人體工學滑鼠 MX Master 3，偶然才會切換到Magic Mouse或Magic Trackpad 玩，外媒推測原因是因為Tim Cook在辦公室的時間比較長，所以比起外觀漂亮的Magic Mouse，注重人體工學的Logitech MX Master 3更適合他。

Logitech MX Master 3 (Logitech)

港版Logitech MX Master 3優惠

Logitech MX MASTER 3S 一共有兩個版本，基本版本$999。近日Logitech官網有雙11限定優惠，只需要$699就可以購買，不過經已售罄。如果想像Tim Cook一樣以Mac 使用的話，可以購買Mac 版本的MX MASTER 3S，現於豐澤以$749優惠價出售。

Logitech MX MASTER 3S 一共有兩個版本，基本版本$999。近日Logitech官網有雙11限定優惠，只需要$699就可以購買，不過經已售罄 (Logitech)