家電網店開倉｜惠而浦年終大特價 精選家電大優惠

不少用家喜歡的家電品牌惠而浦網上商店W-Mall，最近將於12月5日至12月11日舉行陳列開倉活動，為今年劃上完美句號！屆時將有多款精選家電以超值優惠價發售，部分產品更低，為用家帶來一次難得的搶購機會。



大家量優惠價發售全新陳列貨品外，惠而浦網上商店W-Mall亦會有開盒機特惠上架。這些開盒機雖然外盒有不同程度的瑕疵，但機身及配件卻是全新未使用，性能更與新機無異。

從洗衣機、微波爐到煮食電器，一應俱全應有盡有。其中，7公斤意大利製造前置式洗衣機低至$2390，上置式洗衣機更只需$990起，讓用家以優惠價置辦心水家電。除了陳列品外，W-Mall亦有多款開盒機推介，未曾使用的開盒貨品均有齊全配件，加上一年全新產品保養，實在物有所值。

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除了前述多款洗衣機產品外，還有不少廚房家電同樣有驚喜價錢。微波爐以特價$490發售，1.5匹變頻式冷氣機更低至$2990，雙頭煮食電爐亦只需$2590，大大減輕用家的荷包負擔。值得一提的是，惠而浦提供全面的送貨及免費基本安裝服務，加上如用家利用Mastercard購買，可有5%額外折扣優惠。