日本女歌手中山美穗於家中逝世｜香港人對她最深印象，除了1995年岩井俊二執導的《情書》，還有紅到有三個廣東歌改編版本的《世界中の谁よりきっと》（包括：許志安《唯獨妳是不可取替》、鄭秀文《衝動點唱》、黎明詩《敢恨敢愛》）好啦返回HashTECH01的「本業」，中山美穗跟ACG動漫遊戲有甚麼聯繫呢？不多！但她竟然有一款冠名紅白機game！



Gameboy之父監製｜SQUARE代工

中山美穗在80年代中紅極一時，歌影視三棲，連任天堂也看中其人氣，度身訂製了一款紅白機磁碟遊戲《中山美穗的心跳高校》（中山美穂のトキメキハイスクール・1987年推出）監製是Gameboy之父横井軍平，更由當年籍籍無名的《太空戰士》SQUARE廠代工。遊戲內容就是不斷打電話與美穗聯絡，選擇不同答案增加好感度。

偶像game鼻祖｜早心跳回憶20年

明星遊戲當年仍然少有，這款都算是鼻祖，以當年的硬件能力，遊戲只能用卡通造型去代表中山美穗，既沒有動畫播片或真人配音，甚至連一張真人硬照都欠奉，有的只是真人相封面，以反她本尊參演的電視廣告，但借助明星人氣，加上打爆機後可以參加抽象，贏取中山美穗的限定版VHS製作花絮影帶，吸引fans大買，足足賣出超過10萬隻。