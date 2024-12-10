AirPods被竊2年突收定位通知失物疑於Poly出沒｜跪友捉賊竟擺烏龍｜有網民近日在社交平台threads上發文，指自己的AirPods耳機失竊2年，返回母校母校Poly U 期間，竟忽然收到失竊多年的AirPods定位通知！他揚言將在學校「守株待兔」等賊人出現，結果卻是擺了烏龍。



網民重返大學收失竊AirPods定位通知：等全晚準備捉賊

如果有天在街上突然接收到自己失竊裝置的定位，你會有甚麼反應？近日就有網民在社交平台threads上分享，自己的 AirPods Pro 2 耳機已被竊兩年、事隔2年後重返大學，手機竟突然收到AirPods定位通知，正正就在Poly U大學圖書館內，他揚言會企足一晚等捉賊，「估唔到兩年後入返Poly就遇返個賊，醒醒定定好出黎俾返我，禮拜五全晚等到你出黎，因為我是一個chill guy，推到佢出黎 thanks」引來大量網友留名等後續。

網民重返大學收失竊AirPods定位通知：等全晚準備捉賊(threads)

結果擺烏龍｜收到的不是失竊耳機定位

正當大家都在等後續的時候，就有眼利網民指出這通知並非來自樓主失竊的AirPods，而是提醒他有一個不屬於他的AirPods 在事主身邊。原來因為外國出現不法之徒利用AirTag／AirPods 定位功能進行跟蹤的案件，所以Apple等別設計了一個「防跟蹤提示」，如果有不屬你名下的apple無線裝置長時間在你附近，就會發出警告：「如果你身邊有人用AirPods，又同自己部手機斷咗線，又跟住你行，就有機會出現。」相信樓主是將此功能與Find my功能搞混，擺了個大烏龍。

結果擺烏龍(threads)

防止他人追蹤功能很重要

事實上Apple在AirTags及其他「尋找」的網路配件中，都加入了防止他人追蹤的功能，如果有任何 AirTag、AirPods等「尋找」網絡配件或相容的藍牙位置追蹤裝置與擁有者分開，並隨另一個對象移動一段時間，就會收到通知，以防其他人在自己不知情的情況下試跟蹤自己。

尋回遺失AirPods這4種方法

到底AirPods不見了有甚麼方法可以尋回？AirPods用戶可以以下4種方法去尋找自己遺失的AirPods。當然，很多方法都需要在遺失耳機後盡快做，當耳機電池耗盡，就有可能無法尋回：