保暖底衫點洗先岩？日媒教正確方法　忌用乾衣機令保暖功能下降

保暖底衫點洗先岩？乾衣機使用禁忌｜寒冷季節中，保暖底衫（如 HEATTECH）成為不可或缺的御寒法寶。然而，許多人可能發現，經過一段時間使用後，這些保暖衣物似乎失去了最初的效果，不再那麼保暖，甚至出現材質變形問題。事實上，這可能並非衣物本身的問題，而是洗滌和保養方式不當所導致的結果。根據日媒提供的建議，只要遵循正確的清洗和保養方法，便可大幅延長保暖底衫的使用壽命，同時維持其保暖效果。



保暖底衫的壽命：大約三年？

以保暖底衫為例，常見的材料如聚氨酯（Polyurethane）在使用三年左右後便會開始劣化。這種材料雖能提供彈性與貼合感，但其結構會隨時間和使用頻率而退化，最終影響衣物的保暖性與吸濕性。因此，當你的保暖底衫開始感覺不再暖和或變形時，很可能是材料已達壽命，應考慮更換新的衣物。

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正確清洗方法 延長保暖底衫壽命

如果希望保暖底衫能夠持久如新，正確的清洗與保養方式至關重要。以下是專家推薦的幾個關鍵技巧：

1. 裏翻並使用洗衣袋清洗

在清洗保暖底衫時，建議先將衣物翻到內面，然後放入洗衣網中。這樣可以減少衣物在洗滌過程中受到的摩擦，避免材質的過早磨損。同時，翻面清洗也能更徹底去除衣物內側的汗漬和油脂，保持材質的吸濕性。

2. 禁用乾衣機，選擇自然陰乾

高溫是保暖底衫的大敵，尤其是乾衣機的高溫環境會加速聚氨酯的老化，進一步降低保暖性能。因此，清洗後的保暖底衫應避免使用乾衣機，最好將其平放或掛起在陰涼處自然晾乾，並避免陽光直射。

3. 避免使用柔軟劑

雖然柔軟劑能使衣物觸感更佳，但對於保暖底衫來說，柔軟劑可能在纖維表面形成一層薄膜，影響吸濕性與透氣性。因此，在清洗保暖底衫時，建議不要添加柔軟劑，保持材質的原本的性能。