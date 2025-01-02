六合彩新年金多寶今晚（2日）攪珠，頭獎高達1億元，即睇10大幸運投注處+7大最旺號碼必睇｜為慶祝一年之始，香港賽馬會安排了頭獎一注中高達1億獎金的新年金多寶，即睇10大幸運投注處／10大最旺號碼，祝大家新年行好運。



是次六合彩攪珠會在 2025 年 1 月 2 日星期一1晚上 9 時 30 分攪珠，投注則會在同日晚上 9 時 15 分截止！以下是10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站。另外，如果要使用手機app投注，亦可以看看歷年最高中獎率號碼表。

1）中環士丹利街（47次）

2）屯門市廣場（44次）

3）荃灣青山道（39次）

4）尖沙咀漢口道（39次）

5）上環干諾道西（38次）

6）觀塘廣場（37次）

7）九龍灣德福（35次）

8）大埔廣場（34次）

9）上水石湖墟（33次）

10）大埔廣褔道（30次）



中環士丹利街投注處7月已經大裝修，不知是否找師傳改了風水格局呢？（笑）不過這類數據也只是提供參考增加樂趣，不要盡信。

中環士丹利街投注處7月已經大裝修

《香港01》根據馬會數據，統計出近24個月以來，攪出次數最多的號碼，看你要不要照跟，選擇以下當旺號碼作投注？

「18」 出現 59 次

「8」出現 48 次

「12」出現 47 次

「2」出現 47 次

「3」出現 46 次

「39」出現 45 次

「7」出現 45 次

「30」出現 44 次

「34」出現 43 次

「27」出現 42 次

「18」 出現 59 次

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近23個月攪出最多頭7個號碼，分別是2號、3號、7號、8號、12號、18號、39號。



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每次想買六合彩都要落投注站排隊太煩？下次經過可以去申請一個網上投注戶口（必須親身前去開戶），用app下注又快更可自動轉帳買六合彩、買波買馬，但切忌沉迷呀！