英國ETA用特區護照申請唔到？英內政部：正檢討　英國ETA申請方法

英國ETA用特區護照申請唔到？｜英國於1月8日正式實施新的電子旅行授權（Electronic Travel Authorisation，簡稱ETA）政策，所有進入英國的旅客，包括持有BNO的香港居民，均需事先申請ETA。可是在實施首日卻出現問題，導致部分香港特別行政區護照持有人無法順利完成申請。



特區護照申請唔到？

在政策開始首日，有部分香港特別行政區護照的申請人在填寫資料時，系統自動將其護照發出地標註為「中國」。若申請人將發出地改為「香港」，系統則顯示申請人「不合資格」，無法繼續進行申請。這一問題迅速引發關注，並在社交媒體上掀起討論。

對此，英國內政部發表聲明，承認系統設計可能引發混淆，並表示將「積極檢討內容」，以釋除申請人的疑慮並減少誤解。內政部強調，系統目前是根據國際標準處理申請人國籍，應該很快就能解決這情況。

ETA申請流程與要求

ETA是一種針對短期旅行的電子授權，適用於沒有英國簽證的旅客。申請ETA的程序相對簡單，並且完全在線上完成：

1.申請條件：申請人必須持有有效的護照，且護照需至少有6個月的有效期。ETA將與護照電子資料綁定，若護照過期，申請人需重新提交ETA申請。

2.申請步驟：

登入申請系統：申請人可透過英國政府的官方網站或下載UK ETA App進行申請。

提供資料：需上傳護照照片頁的掃描件，並拍攝清晰的面部照片。系統會要求申請人填寫基本個人資訊，例如姓名、出生日期和聯絡方式。

回答問題：完成一系列簡單的問題，包括旅行目的及過往旅行記錄。

支付費用：申請費用為10英鎊，申請人可透過信用卡或電子支付方式（如Apple Pay或Google Pay）完成支付。

大部分申請會在3個工作日內完成審核。成功的申請人將收到確認郵件，授權有效期為2年，期間可多次進入英國，每次最多可停留6個月。申請人無需攜帶實體ETA文件，因授權資訊已嵌入護照的電子晶片內。但建議申請人保存電子郵件記錄以備不時之需。