消委會評測市面9款55吋以上4K電視｜三星索尼最佳．某日牌防反光差過3千8海信｜評比無論是看新聞、追劇集、打遊戲機，家中都需要一部電視，消委今日（15日）發表9款55吋以上4K電視的評測報告，指出市面同類產品定價差距頗大，但在聲／畫／多媒體上網等各方表現，不一定貴就最好。各樣本中Samsung 三星、Sony 索尼整體表現最佳．而另一日本牌子Panasonic 樂聲牌的大電視，其防反光處理比$3,890的海信 Hisense 產品評分更低，且左右兩邊可視度亦略低。



點解唔使揀8K？

消委會指出，市面電視以屏幕尺寸超過50吋，採用Ultra 4K (3840 x 2160 dpi)解像度的型號選擇最多，雖然香港各電視台未提供4K超高清廣播，但仍可以找到不同的網片／影碟片源，反而更高級的8K解像度(7680 x 4320 dpi)就極少片源，用家在選購電視影可以參考，不必「一步到頂」揀8K。

市面電視以屏幕尺寸超過50吋，採用Ultra 4K (3840 x 2160 dpi)解像度的型號選擇最多

今次9款測試電視樣本中，也分為傳統LED／Mini LED／OLED三種不同屏幕類型，各有自己的長短處（比如LED電視最便宜）、自發光OLED款色光度、光暗平均為最好但定價會略高。

而今次9款測試電視樣本中，也分為傳統LED／Mini LED／OLED三種不同屏幕類型（消委會圖片）

三星索尼分數最高｜樂聲智能電視功能最足

9款樣本的整體總評分，則以 Samsung QA55S90DAJXZK 55" （$15,980）最高4.5分，且售價為3款OLED屏幕測試樣本中最便宜。Sony K-55XR80（$18,999）一樣得到最高4.5分，LG OLED55B4PCA ($21,980) 就得到4分。

今次9款樣本全部是可以透過有線或Wi-Fi無線上網的智能電視(Smart TV)，可利用遙控器操作虛擬鍵盤上網，或以內置app收看不同的串流平台。當中三星、LG、Panasonic 還設有錄影、即時錄影、時光平移 (timeshift）「倒帶」功能，不過需以USB插口安裝記錄媒體才能進行錄影，而樂聲牌樣本在「智能電視功能」一項更得到5分滿分。

SAMSUNG QA55S90DAJXZK

Sony K-55XR80

LG OLED55B4PCA

樂聲牌防反光差、可觀看角度窄

消委會指出，大部分測試樣本在出廠時並沒有預校至最佳的光度／色彩設定，影響觀感，所以特別安排專家在做test前先行調節至最佳畫質表現、以求測試公平公正。大電視很大幾會同時有多位觀眾、坐在電視前不同角度收看，有些屏幕的左右兩邊可視角比較窄，即是在兩邊收看視會發現影像偏暗。另外，如果屏幕表面的防反光處理不足，那樣很有可能會反映了室內燈光／窗外陽光而影響收看觀感。Panasonic TH-55MX950H 在「防反光」、「可觀看角度」兩方邊表現（各得2.5分／5分滿分）比$3,890的中國品牌海信 Hisense 55A6N（各3分）更差。

Panasonic TH-55MX950H 防反光表現／可觀看角度不理想。

兩大國產品牌4K播放細節失真

不過，測試專家就認為使用Mini LED屏幕的Panasonic 樣本的暗位、光亮層次、清晰度、色彩還原度亦屬於高分級別，相反海信 Hisense 55A6N及 創維 Skyworth 55SUE8500兩款LED屏幕樣本，在播放4K片源時畫質較差，細節失真、色彩不自然。

Hisense 55A6N

SKYWORTH 55SUE850

LG音色差、使用方便度卻最高分

而除了視覺上的表現，不少家庭不會為電視另外接駁soundbar或音響，所以機身內置喇叭的音色表現也相當重要，消委指個別樣子的音質稍弱，包括：LG 55QNED86TCA (3分)、創維 Skyworth 55SUE8500（2.5分）。

上文提及智能電視提供很多額外功能，都需要出色的圖像介面等用家輕鬆操作。這方面消委認為LG兩款樣本在「使用方便度」整體表現最好（4.5分），而消委就特別點名讚Panasonic的系統介面最易用，單項4.5分為9樣本中最好。

LG 55QNED86TCA 「使用方便度」整體表現最好

資料來源：消委會