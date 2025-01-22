謝霆鋒香港演唱會2025｜Trip.com優先門票購票攻略｜座位表+連結

謝霆鋒香港演唱會2025｜1.24 信用卡優先搶票攻略！Cityline 6大購票攻略 附座位表+連結｜謝霆鋒香港演唱會，將會在2025年4月舉行，成為首個華人於啟德主場館舉行演唱會。想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》即將在香港啟德主場館舉行，官方將於1月22日信用卡優先發售。各位fans想搶先將門券入手，就不要錯過這幾次購買的機會了。

Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會 滙豐信用卡優先連結 👉 直購連結1、直購連結2

門票: A/$1,380 (企位區域/座位區域)、B/$1,180 (座位區域)、$980 (座位區域)、D/$680 (座位區域)

👇Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會 座位表（以Coldplay座位表作參考）👇

Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會」座位表及門券價錢等資訊， A/$1,380 (企位區域/座位區域)、B/$1,180 (座位區域)、$980 (座位區域)、D/$680 (座位區域)

Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 演出日期

Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會 演出日期為2025年4月25日-26日 合共兩場。

Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 公開發售資訊

早前公佈了Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會滙豐信用卡優先發售，將是1月22日中午12時於Cityline優先開售。

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

CoEvolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 何時舉行？如何搶購？ Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 詳情即睇購買連結及心得 Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 於哪個場地舉行？ 啟德主場館 舉行 Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會2025 門券詳情？ 座位價格為A/$1,380 (企位區域/座位區域)、B/$1,180 (座位區域)、$980 (座位區域)、D/$680 (座位區域)

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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謝霆鋒香港演唱會2025｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「謝霆鋒香港演唱會2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。