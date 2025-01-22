Marantz Horizon極致高端無線喇叭｜Marshall Emberton III 蛇年版藍牙喇叭｜年尾出雙糧派花紅，可以買些奢侈點的好東西慰勞努力了一年的自己。想讓耳朵享受一番，不妒考慮以下兩款外觀養眼、顯出你生活品味的特別款式藍牙喇叭。

Marantz Horizon極致高端藍牙喇叭

HiFi發燒友無人不識的老牌擴音機Marantz（馬蘭士），推出兩款全新設計的無線揚聲器：Marantz Horizon 及 Marantz Grand Horizon，將超過 70 年的頂級音響技術融合現代化的無線喇叭，充滿未來感的外觀賣相時尚，使用上亦非常簡單，無論鑑賞音樂，或在家中看電影，都一樣能提供與定價相稱的高級體驗。

右起：Marantz Horizon 及 Marantz Grand Horizon

Marantz Horizon 及 Marantz Grand Horizon為同一設計，但輸出力及尺寸不同的型號，均採用獨有的 Marantz Rise 放大器，它提供了馬蘭士自究的高反應、高熱效率 GaN FET 技術，Grand Horizon提供達 370W 的輸出力， Marantz Grand Horizon 甚至達到5500W！並支援藍牙、AirPlay2、Spotify Connect 並支援多種串流平台服務。

Grand Horizon提供達 370W 的輸出力， Marantz Grand Horizon 甚至達到5500W！

另外，這兩款無線喇叭均內置 Marantz MirageTM DSP系統，可透過 HEOS App 自訂音效，睇戲或收聽現場錄音的音樂，臨場感十足。另外，用家可利用手機app調校啱口味清晰度、空間感和溫暖度，另有大師 Ogata Yoshinori 親自調校的「 Sound Master 模式」，旨在重現 Marantz 音響最經典的音色。

兩款無線喇叭均內置 Marantz MirageTM DSP系統，可透過 HEOS App 自訂音效

兩款喇叭均設 Midnight Sky、Moon Ray 和 Marantz Champagne 三種配色，整個機身由 Marantz Radiance 360° Seamless Ecofiber 面料包裹，當中嵌入的金色線材營造閃爍的奢華感。Marantz Horizon HK$28,000／Marantz Grand Horizon HK$43,000)

Marshall Emberton III Woodsnake 2025 蛇年版藍牙喇叭

未必人人會為靚聲花2萬8，本文再推薦一款賣相十足的無線喇叭：Marshall Emberton III 蛇年版（Woodsnake 2025）! 去年尾香港海關打擊了Marshall喇叭翻版貨，令這人氣品牌注目度再提升，為了不用被人問「你呢隻真定假」，不如索性買Marshall 與北京藝術家「野DARK QUESTION 」合作聯乘的蛇年主題限定版，除了特別的用色，包裝盒亦令人聯想起中國風的火柴盒包裝。

Marshall Emberton III Woodsnake 2025 蛇年版藍牙喇叭

Marshall Emberton III Woodsnake 2025 蛇年版藍牙喇叭