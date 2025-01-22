Marantz Horizon極致高端無線喇叭｜Marshall Emberton III蛇年版
Marantz Horizon極致高端無線喇叭｜Marshall Emberton III 蛇年版藍牙喇叭｜年尾出雙糧派花紅，可以買些奢侈點的好東西慰勞努力了一年的自己。想讓耳朵享受一番，不妒考慮以下兩款外觀養眼、顯出你生活品味的特別款式藍牙喇叭。
Marantz Horizon極致高端藍牙喇叭
HiFi發燒友無人不識的老牌擴音機Marantz（馬蘭士），推出兩款全新設計的無線揚聲器：Marantz Horizon 及 Marantz Grand Horizon，將超過 70 年的頂級音響技術融合現代化的無線喇叭，充滿未來感的外觀賣相時尚，使用上亦非常簡單，無論鑑賞音樂，或在家中看電影，都一樣能提供與定價相稱的高級體驗。
Marantz Horizon 及 Marantz Grand Horizon為同一設計，但輸出力及尺寸不同的型號，均採用獨有的 Marantz Rise 放大器，它提供了馬蘭士自究的高反應、高熱效率 GaN FET 技術，Grand Horizon提供達 370W 的輸出力， Marantz Grand Horizon 甚至達到5500W！並支援藍牙、AirPlay2、Spotify Connect 並支援多種串流平台服務。
另外，這兩款無線喇叭均內置 Marantz MirageTM DSP系統，可透過 HEOS App 自訂音效，睇戲或收聽現場錄音的音樂，臨場感十足。另外，用家可利用手機app調校啱口味清晰度、空間感和溫暖度，另有大師 Ogata Yoshinori 親自調校的「 Sound Master 模式」，旨在重現 Marantz 音響最經典的音色。
兩款喇叭均設 Midnight Sky、Moon Ray 和 Marantz Champagne 三種配色，整個機身由 Marantz Radiance 360° Seamless Ecofiber 面料包裹，當中嵌入的金色線材營造閃爍的奢華感。Marantz Horizon HK$28,000／Marantz Grand Horizon HK$43,000)
Marshall Emberton III Woodsnake 2025 蛇年版藍牙喇叭
未必人人會為靚聲花2萬8，本文再推薦一款賣相十足的無線喇叭：Marshall Emberton III 蛇年版（Woodsnake 2025）! 去年尾香港海關打擊了Marshall喇叭翻版貨，令這人氣品牌注目度再提升，為了不用被人問「你呢隻真定假」，不如索性買Marshall 與北京藝術家「野DARK QUESTION 」合作聯乘的蛇年主題限定版，除了特別的用色，包裝盒亦令人聯想起中國風的火柴盒包裝。