中國新AI大模型DeepSeek強在哪裏？基準測試排名升至全類別第3位

遊戲科學創始人、CEO馮驥在1月26日晚發文談到了一個名為DeepSeek的科技成果。他認為，如果有一個AI大模型具備以下任何一項突破，都將成為超級科技，而DeepSeek同時實現了這些突破。



遊戲科學創始人、CEO馮驥對DeepSeek有高度評價。（微博）

首先，它擁有強大的推理能力，與O1相當，並且價格更實惠。其次，它是開源的，任何人都可以自行下載和部署，並提供了詳細的訓練步驟和技巧說明，甚至可以在手機上運行。此外，它還支持聯網搜索功能（目前唯一支持聯網搜索的推理模型），並且由一家中國本土團隊開發完成。

遊戲科學創始人、CEO馮驥加推AI大模型DeepSeek：

+ 9

馮驥強烈推薦大家使用DeepSeek，並希望它的R1版本能夠讓人們對當前最先進的AI技術感到驚豔。他非常高興看到這樣一個純粹的中國公司取得如此震撼的突破，這使得知識與訊息更加平等。

根據資料顯示，DeepSeek來自國內大模型公司深度求索旗下的量化巨頭幻方量化的子品牌。該公司於1月20日正式發布了名為「DeepSeek-R1」的推理大模型，在海外開發者社區中引起了轟動。

DeepSeek在基準測試排名升至全類別第3位（deepseek）

延伸閱讀：生成式AI應用100強 ChatGPT霸榜挑戰者出現 消費者最愛是這些（點擊連結看全文）

+ 14

該模型是一種開源模型，其性能在數學、代碼、自然語言推理等任務上能夠比肩OpenAI o1模型正式版，並採用了MIT許可協議，支持免費商用、任意修改和衍生開發等。目前，在排名榜Chatbot Arena上，DeepSeek-R1的基準測試排名已經升至全類別大模型第三位。

另外值得注意的是，在蘋果App Store中國區免費榜中，DeepSeek成為中國區第一；而在美區蘋果App Store免費榜中，它升至第六位，超過了美國科技公司的生成式AI產品如Google Gemini、Microsoft Copilot等。這些結果表明了DeepSeek在用戶群體中取得了良好的反響。

延伸閱讀：大英百科全書正式跨入AI市場 活化石有新把戲 IPO預估10億美元（點擊連結看全文）

+ 7

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】