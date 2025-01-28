藍牙耳機推薦 Redmi Buds 6 Pro $429／1More Q21 $229｜性價比輾壓AirPods｜AirPods Pro 定價貴、制式舊，已是人所共知的公開秘密，只是靠用iOS軟件留一手獨家技術養著一班iPhone生態圈用家，但仍然仲敢賣千幾蚊！為你推介美國萬魔 1More Q21、中國紅米Redmi Buds 6 Pro 兩款AirPods 8分1／4分1價錢，規格卻勁幾倍的新藍牙耳機，性價比完全輾壓AirPods！



facebook老闆朱克伯格開咪笑Apple死老本，唔計iPhone單講藍牙耳機已略知一二，AirPods 耳機系列推出多年仍死攬2006年誕生的藍牙傳輸編碼「AAC」格式不放，不單被使用LDAC、Aptx 等低失真高清藍牙編碼的 android 陣營手機「遙遙領先」，甚至被串華強北的翻版AirPods Pro 硬件規格都可能比原裝更先進 😂 仲夠膽叫價千八！

美國萬魔 1More Q21｜8分1價錢規格比AirPods Pro 更強？

1More Q21 入門款式Q21是「AirPods 花曬柄型」真無線藍牙耳機，有ANC降噪、手機app調音。身價$229 僅為 AirPods Pro 2 （$1,849）的八分一，連個「零頭」都未夠畀，真是非常抵用。

評分：80 pts

優點：超平價玩LDAC高清無損藍牙、低音震撼、支援手機app

弱點：塑膠機身質素差、有一點點廉價感



美國萬魔 1More Q21｜$229 玩索尼 LDAC 高清藍牙

入門款式1More Q21 採用「AirPods 花曬柄型」真無線藍牙耳機，通話出色。

平玩索尼 LDAC 高清藍牙、有乜咁勁？

1More Q21 支援與Sony XM5 同級的 LDAC 無損高清藍牙編碼，全頻段失真率低至 1%，傳輸速率達 990kbps，是AirPods Pro AAC編碼的三倍，提供更高解析度及隱定連線。（不過留意apple手機並不支援LDAC，想聽盡耳機性能，就要駁擁有LDAC認證的 android 手機。

支援與Sony XM5 同級的 LDAC 無損高清藍牙編碼，提供更高解析度及隱定連線。

1More Q21 仲擁有日本 Hi-Res Audio Wireless 無線金標認證！實試後感是因成本控制，耳機的塑膠用料明顯是比AirPods輕身粗糙，有一點點廉價感。不過無論機盒同耳機設計都簡潔耐看，音色也很自然。

1More Q21 仲擁有日本 Hi-Res Audio Wireless 無線金標認證

試聽：人聲清晰．低音頗重

試以LDAC連接小米 13 Note 開Apple Music聽高清串流，試《meilt》女聲很清晰、但低頻略嫌太重口味，建議用其手機app輕輕細tune。通話方面，耳機自家 QuietMax 主動降噪技術還可以，在大風戶外通話，去風聲及環境噪音出色，不過通話對方就覺得人聲不夠清。

以1More Q21試《meilt》女聲很清晰、但低頻略嫌太重口味。

Redmi Buds 6 Pro｜3單元藍牙賣$429會否太平？

Redmi Buds 6 Pro 是紅米最新款入耳式藍牙耳機，機身跟耳機盒設計同樣令人想起AirPods Pro，耳機及充電盒的用料、手感都比Apple的耳機更好，不過耳膠就有少少太軟身不夠貼耳，但想一想機價那麼平，另外再去買名廠耳膠就好了。

評分：85 pts

優點：$429玩多單元，CP值高過唔少名廠藍牙耳機、用料質感相當好

弱點：耳塞好軟身又單薄不夠貼耳、太刻意抄AirPods款式。



Redmi Buds 6 Pro｜$429 平玩3單元藍牙耳機

Redmi Buds 6 Pro 以特殊技術將三單元以同軸重疊結合，同機內擁有 6.7mm PZT 雙高音單元及一粒 11mm鈦振膜低音單元，過去只有2、3千蚊級別的貴價藍牙先有得玩，如今紅米就$429搞定！

Redmi Buds 6 Pro 以特殊技術將三單元以同軸重疊結合

香港行貨 Redmi Buds 6 Pro 為國際版，跟1More Q21一樣支援LDAC，而除了ANC降噪達55dB，還加入了空間音訊及頭部追蹤功能。

Redmi Buds 6 Pro 國際版，跟1More Q21一樣支援LDAC

Redmi Buds 6 Pro除了ANC降噪達55dB，還加入了空間音訊及頭部追蹤功能。

通話聽歌均出色

聽歌方面，Redmi Buds 6 Pro 始終有真正的多單元，各自負責中高音與低音，所以層次感特別分明，聲音表現均衡，適合各種音樂風格。通話時去除背景雜音能力頗高，通電話對話比AirPods更好。

Redmi Buds 6 Pro 層次感分明，聲音表現均衡，適合各種音樂風格

CMF Buds Pro

CMF Buds Pro透過出色的45 dB混合式主動降噪技術，讓用家可盡情享受寧靜的音樂世界。搭載先進的Clear Voice技術，配合6個高清麥克風，即使在嘈雜的環境中通話，也能確保語音清晰無比。這款耳機還採用了動態低音增強驅動器，振膜由液晶聚合物和聚氨酯製成，結合Ultra Bass實時音頻演算法，帶來精準有力的低頻表現。經過專門調校的後腔排氣口設計，中低頻更豐富，高頻更清脆。

CMF Buds Pro

電池續航方面同樣出色，單次充電即可享受長達11小時的音樂播放，搭配充電盒更可延長至39小時。快充10分鐘即可使用5小時。透過Nothing X 應用程式，你可以自訂按鈕功能、切換降噪模式，利用均衡器打造個人化聆聽體驗，低延遲模式讓你盡情暢玩手機遊戲。售價：$399

Sudio A1 Pro

Sudio A1 Pro是日常聆聽的絕佳夥伴，以簡約設計和高性價比深受年輕一族喜愛。今年春季，兩款熱門新色－綠松石和櫻花粉驚艷亮相！綠松石色靈感源自十二月誕生石，象徵蔚藍大海和廣闊天空，寓意成功和勝利，為音樂注入生命力。櫻花粉色則充滿活力，散發溫柔和諧的氣息。

A1 Pro採用入耳式設計，搭載主動降噪功能，有效隔絕環境噪音，不論走在街頭還是靜享家中時光，都能提供沉浸式聆聽體驗。均勻渾厚的低音和細膩觸感，可盡情享受無縫音質。除了綠松石和櫻花粉，A1 Pro還提供幻雨紫、奶茶色、經典黑和純淨白等多達6種顏色選擇，無論何種穿搭風格，都能完美襯托。售價：$399