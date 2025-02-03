小米 Xiaomi 2025 家電新作．桌上型洗碗機／電飯煲／電煮鍋／電壓力鍋｜新一年來臨，有沒有打算為廚房添置新家電？煮飯人人爭住做，講到洗碗卻總是你推我讓 😂 不如考慮小米新款桌上型洗碗機，家中空間有限的人都可以擁有「家庭和諧機」了！



Xiaomi桌上型洗碗機 細樓小家庭都合用

小米桌上型洗碗機內置4 個噴淋臂及兩個三爪高頻噴射臂，34個強力高溫高壓水刀以75°C高溫水洗碗，有效殺死幽門螺旋桿菌；80°C PTC 熱風循環快速乾燥則能殺死高達99.99%細菌病毒；更設紫外線乾燥保存功能，起到96小時抗菌效果。

Xiaomi IH桌上型洗碗機

洗碗機在香港一直不普及，一來細樓沒廚櫃位裝洗碗機；香港家庭普遍人數亦不多，洗碗機容量大耗費耗水都不化算，更被指是「智商稅家電」，但全新Xiaomi 桌上型洗碗機或者是你的選擇，它不需要「入牆」安裝，超薄35cm 深 x 55cm 寬機身可像氣炸鍋、焗爐一樣放在桌面（不過要接近水管及去水位），二來入碟空間細、用水量相對較少，很適合香港人。售價港幣$2680

Xiaomi IH桌上型洗碗機

Xiaomi 多功能電煮鍋1.5L 2人家庭最合用

這款多功能電煮鍋／電炒鍋有1.5L容量，專為1-2人份量而設，1000W高功率多功能鐵氟龍防黏易潔電炒鍋可拆除清洗，又附送1.2L蒸籠，做出蒸、煮、燉菜色。具有 24 小時預設設定及自動將食物保溫 8 小時，並內置5個感應器及NTC控溫防止過熱乾燒，如兩口子上班時間不同，煮好飯就能夠keep住熱、回家即開飯。 $229

Xiaomi 多功能電煮鍋1.5L

Xiaomi電壓力鍋4.8L 智能控制加壓

小米還推出了4.8L容量的電壓力鍋，大容量適合全家人使用。它利用密封空間及水壓，加快燉煮食物的效率。無論是燜、燉、煨或煮都有一手。雙內鍋設計可分別烹調不同菜餚，而且有電腦控制24小時智能計時，提供6個烹煮模式、7段食材口感調節。$529

Xiaomi電壓力鍋4.8L

Xiaomi IH電飯煲3L 3D感應加熱

日本品牌的IH電飯煲索價幾千至一萬都有，小米這款就化算很多，它使用 3D 感應加熱技術，6層加厚內鍋，智慧溫控曲線，除煮飯還能處理速食米飯、煲粥、蒸煮、煲湯、保暖等共6 種烹飪功能，內置可拆式雙層蒸汽閥，提供兩排六孔，食物沸騰時迅速釋放氣體，防止高溫煮粥時溢出，方便烹飪米飯外其他菜餚。$499