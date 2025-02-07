Leica LUX磁吸手柄iPhone變身萊卡相機｜有幾多人為了用「Leica鏡頭手機」而購買小米14 Ultra？記者自己正是😂 尤其14U 安裝影相手柄後，小米手機即變「Leica手機」、顏值跟產榮感直線提升。如果你都想用「Leica手機」但又不想放棄iPhone，現在萊卡推出了一款Leica LUX：magsafe磁吸連結的iPhone專用攝影手柄，安裝後不單令手機外觀顏值提升，它更可以解鎖「Leica LUX」收費影相app，追加多款M鏡頭filter effect！拍攝的相片都即時加重「奶味」，為數字攝影注入膠片質感。



Leica LUX手柄使用iPhone機背的magsafe磁吸安裝，並不會取用USB-C插口，還可以橫向、垂直使用；手柄亦可當作手機架，將iPhone駁在台上自拍；手柄上除了1個快門鍵，還多了一個可自定功能的轉盤（要用手機app set）。（Leica LUX磁吸手柄／售價港幣 2,500 元）

Leica LUX磁吸手柄iPhone變身萊卡相機｜附M鏡filter奶味即時提升

Leica LUX磁吸手柄iPhone變身萊卡相機

手柄亦可當作手機架，將iPhone駁在台上自拍

其實萊卡早就在iOS的App Store 免費開放「Leica LUX」應用程序，當中除了令iPhone相機增添手動曝光、ISO、快門速度功能，還有多款Leica鏡頭色彩的電子filter effect，為相片加添一些類似Summilux-M鏡頭或Noctilux-M鏡頭的散景效果。不過使用過你就會發現，需要額外付月費58蚊才能開通成「Leica LUX PRO」，使用當中最正的幾款Leica Looks濾鏡，如今你只要購買Leica LUX手柄，即送1年份的「Leica LUX PRO」會藉（價值年費$588)。

購買Leica LUX手柄，即送1年份的「Leica LUX PRO」會藉（價值年費$588)。

Leica LUX的USB-C充電口及三腳架連接口同時設在手柄下方，續航力足夠拍1000張照片（2小時充滿電）。機身線條很有Leica Analog相機的簡約味道，產品仲加送一個皮製保護套，令產品更加精美。