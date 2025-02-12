Powerbeats Pro 2可監測心率無線運動耳機｜Beats耳機被蘋果收購後，就只有掛耳式運動耳機比較吸引，等足6年它的新一代 Powerbeats Pro 2 終於面世，它屬品牌首款可測量心率的運動耳機，並改善了音質、電池續航力、追加ANC主動降噪功能。



美斯、占士、大谷翔平及1000+運動員試戴｜修改至最舒適貼合

Powerbeats Pro 2 比上代輕20％，耳掛位置採用超輕量鎳鈦合金內骨，能夠形狀用家耳朵記憶，柔韌且穩定，流線且具一體感的外觀依然精簡洗練，並配有多種好看的配色。Beats除起用美斯、勒邦·占士、大谷翔平等運動界紅人代言，更重要是邀請了近 1,000 名不同項目的運動員，進行超過 1,500 小時穿戴測試，保證最舒適貼合、最不影響運動表現。

阿根廷球王美斯代言Powerbeats Pro 2可監測心率無線運動耳機

Powerbeats Pro 2可監測心率無線運動耳機

全新脈衝光學感應器｜戴在耳上即能監測心率

Powerbeats Pro 2 是同品牌首支具運動心率監測功能的藍牙耳機，藉精密打造的全新脈衝光學感應器，每秒脈衝閃動100次以上的綠色 LED 光，能穿透耳朵皮膚、靠反射光實時測量用家心率。又專用 app 追蹤訓練進度、精進每項操練，並改善功能性體能訓練的體驗。

NBA占士大帝試用Powerbeats Pro 2，實時測量用家心率。

藉精密打造的全新脈衝光學感應器，每秒脈衝閃動100次以上的綠色 LED 光

AirPods Pro 2 同級主動降噪

處理器升級為 AirPods Pro 2 同級的 H2 晶片、Powerbeats Pro 2 提供 ANC 主動降噪、通透聆聽模式。它具有IPX4等級的防汗防侵蝕機身。電量方面，單邊耳機可以連續播放達10小時，加上充電盒合共提供45小時續航力，充電盒尺寸卻比上代縮小33%。

Powerbeats Pro 2 提供 ANC 主動降噪、通透聆聽模式。

NBA占士大帝試用Powerbeats Pro 2，實時測量用家心率。

單邊耳機可以連續播放達10小時，加上充電盒合共提供45小時續航力，充電盒尺寸卻比上代縮小33%。

Apple親生仔音色有保證｜玩埋360空間音訊

音色方面，Powerbeats Pro 2 本身就是apple 親生仔，iOS本身就有強大的軟件支援，比如透過apps識別耳機配戴貼合度，透過適應性音訊調整、讓用家調節合適音質，又支援頭部追蹤及環繞音場效360度空間音訊，基本與AirPods Pro 2 表現相約。

Powerbeats Pro 2 售價$1,999／提供4種顏色。在beats或apple store 網站均已開售。單是下圖的棒球大國手大谷翔平戴一戴，日本應該已賣多幾十萬對。

單是日本棒球大國手大谷翔平戴一戴，日本應該已賣多幾十萬對。