iPhone SE 4 定新MacBook Air? Apple CEO Tim Cook 今日(2月14日)突然在 X 上發文:「Get ready to meet the newest member of the family」,公布 Apple 在 2 月 19 日將迎來新的成員。並加上了 #AppleLaunch 的標籤,不禁讓果迷猜測是傳聞已久的 iPhone SE 4 或新款 MacBook Air。



Tim Cook 的貼文中,除了以上的文字外,更分享了一段 6 秒的影片,如水銀色的 Apple Logo 下隱約看到一個圓邊。彭博社知名記者 Mark Gurman 轉發貼文並預測,這次發佈的很有可能是 iPhone SE 4。而就發文中「家庭新成員」一句,有網民認為跟早前傳言,Apple 想重新整合手機名字,將 iPhone SE 4 改名為iPhone 16E 一事有關。

iPhone SE 系列一直以CP值作為賣點,新一代 SE 4更是備受期待,它將帶來多項重磅升級:

A18 晶片加持

iPhone SE 4 預計將搭載最新的 A18 晶片,這顆處理器在效能和能效比上均有顯著提升,讓用戶在玩遊戲、剪輯影片或多工處理時體驗更流暢。

6.1 吋 OLED 顯示屏

將改用更大的 6.1 吋 OLED 螢幕,這將是 SE 系列首次放棄 LCD,提供更鮮豔的色彩表現與更高的對比度,畫質更接近高階 iPhone 16 系列。

Face ID 取代 Touch ID

為了迎合全面屏設計,iPhone SE 4 很可能會取消實體 Home 鍵,改用 Face ID 臉部辨識技術,提供更快速和安全的解鎖方式。

USB-C 取代 Lightning

iPhone SE 4 預計將成為 SE 系列中首款採用 USB-C 的手機,這不僅能提升充電速度,還能讓裝置之間的連接更加方便。

支援 Apple Intelligence

Apple Intelligence 是 iPhone 16 系列的一項重要新功能,結合 AI 技術提升相片編輯、語音辨識和文件掃描等功能。若 iPhone SE 4 也支援這項功能,將大幅提升用戶體驗,讓這款「平價機王」變得更具吸引力。