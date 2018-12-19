【台灣插畫師分享】iPhone簡易Motion Capture做動畫虛擬Youtuber

iPhone X或新一代的iPhone XS／XR，最突破便是其TruthDepth 3D Camera，可用作保安的FaceID外，早前更開放給第三方軟件商去發展更多可能，例如用來作motion capture，低成本製作出栩栩如生動畫。

今次我們接受邀請前往台北甲尚科技（Reallusion）軟件開發總部，看看他們最近以iPhone X、XS及XR的前置TruthDepth 3D Camera來開發的動畫製作軟件CrazyTalk Animator 3，更由台灣4位網紅示範如何利用手機加軟件去低成本簡單製作motion capture動畫，以及製作只屬於自己的虛擬角色。

街頭塗鴉師的 Bounce」、「大陰盜百貨」、「安傑貓」以及「講師 Nini 老師」分享利用CTA3的經驗（林勇攝）

對於很多iPhone用家而言，最好玩的面部motion capture功能莫過於「Memoji」吧，利用前置TruthDepth 3D Camera去捕捉用家的表情，利用不同的動畫角色即時模擬出其表情動態，十分有趣。現在動畫製作軟件CrazyTalk Animator 3亦都可以利用iPhone X或XS及XR的TruthDepth 3D Camera來捕捉用家表情，即時於屏幕上的動畫角色上顯示及互動。其實這類motion capture功能以往的動畫軟件都有，不過要製作得好，單單軟件加上硬件成本至少好幾萬至十幾廿萬不等。

Memoji能夠即時捕捉用家的表情去製作人物動畫（林勇攝）

現在只需要利用iPhone X、XS上安裝免費的LIVE FACE加上CTA3軟件，一萬蚊有找便可以製作如此專業的motion capture動畫，亦可節省大量工作時間，對於不少動畫製作者、Youtuber網紅等都是可喜的事。

利用iPhone前置TruthDepth 3D Camera去捕捉用家的表情製作動畫

記者於會場試玩過iPhone XS配上較舊配置的MacBook Pro加上CTA3軟件，可以即時利用手機的前置鏡頭來捕捉表情神態（近5000點偵測面部反應），於畫面上即時顯示出來，大玩互動非常有趣。不單可以用來製作動畫，更可以利用此功能於YouTube等影片串流平台上直播時，虛擬角色亦可以有更即時更生動的反應與網民互動。

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四位台灣知名的網紅，包括「街頭塗鴉師的 Bounce」、「大陰盜百貨」、「安傑貓」以及「講師 Nini 老師」會場中分享利用CTA3的經驗。「大陰盜百貨」、「安傑貓」二人都曾利用過其他開發動畫軟件，但過去製作方法繁複，例如製作一個簡單表情動不動就要畫百幾二百張畫才可。「講師 Nini 老師」更指之前要做一條約1分鐘的動畫，需要花大約3天時間來做，而現在只需要大約半日就完成，更有效率。「街頭塗鴉師的 Bounce」更是一位動畫製作素人，指這軟件加上iPhone XS就可以很簡單上手，很易便將自己畫的插畫變成動畫，生動有趣。