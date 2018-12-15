SplashData 公布年度十大最差密碼　有無你份？

SplashData 剛剛發表了 2018 年度最差密碼報告，當中頭兩名依然為「123456」及「password」，成功連續五年奪取「最差密碼」的寶座。（文：黎生）

踏入互聯網世代，個人帳號及密碼可謂多不勝數，要全部記下都不是件易事；部分用家為了方便，自然會選擇簡單的密碼，但這樣卻容易被駭。剛剛 SplashData 便公布第 8 份最差密碼報告，務求提醒用戶不要使用太過簡單的密碼，但可惜事與願違，最差密碼的首兩名已連續 5 年蟬聯該位置。

SplashData 已連續 8 年進行最差密碼報告，但最差密碼的排名幾乎不變。

「123456」及「password」分別在 SplashData 的報告內榮獲第一及第二名，至於其他十大最差密碼，則順序為「123456789」、「12345678」、「12345」、「111111」、「1234567」、「sunshine」、「qwerty」及「iloveu」。當中只有「sunshine」是新登場的最差密碼，其他密碼均一直處於前列位置，可見大部分用家均是積習難改，對密碼的安全性較少注意。

十大最差密碼你又用了多少個。

除了公布最差密碼排名外，SplashData 亦有提供幾點老生常談的密碼設定要訣。SplashData 建議密碼長度要達 12 個字元，並且要字母、符號及數字混合外，密碼亦須獨立使用等等。



來源：teamsid