SplashData 公布年度十大最差密碼　有無你份？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

SplashData 剛剛發表了 2018 年度最差密碼報告，當中頭兩名依然為「123456」及「password」，成功連續五年奪取「最差密碼」的寶座。（文：黎生）

踏入互聯網世代，個人帳號及密碼可謂多不勝數，要全部記下都不是件易事；部分用家為了方便，自然會選擇簡單的密碼，但這樣卻容易被駭。剛剛 SplashData 便公布第 8 份最差密碼報告，務求提醒用戶不要使用太過簡單的密碼，但可惜事與願違，最差密碼的首兩名已連續 5 年蟬聯該位置。

SplashData 已連續 8 年進行最差密碼報告，但最差密碼的排名幾乎不變。

「123456」及「password」分別在 SplashData 的報告內榮獲第一及第二名，至於其他十大最差密碼，則順序為「123456789」、「12345678」、「12345」、「111111」、「1234567」、「sunshine」、「qwerty」及「iloveu」。當中只有「sunshine」是新登場的最差密碼，其他密碼均一直處於前列位置，可見大部分用家均是積習難改，對密碼的安全性較少注意。

十大最差密碼你又用了多少個。

除了公布最差密碼排名外，SplashData 亦有提供幾點老生常談的密碼設定要訣。SplashData 建議密碼長度要達 12 個字元，並且要字母、符號及數字混合外，密碼亦須獨立使用等等。

來源：teamsid

小米 MIX 3 香港開賣勁抵玩　米家新產品同步搶聖誕檔期
Huawei 或推出 20W 快速充電技術　為中階機追加快充
MediaTek Helio P90 登場　支援更多 Google 新技術
Sony IMX607　全新 3,800 萬像素感光元件規格流出
Samsung Galaxy S10 系列高開萬二！發布日期及定價流出
OnePlus 6T McLaren版Android登場！新快速充電 Warp Charge 追加
小米 Play 疑似 POCOPHONE F1 中國版　神秘新機聖誕前後登場
vivo NEX 雙屏 Android 功能實測：影相、打機最有用！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。