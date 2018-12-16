Huawei P30 Pro 保護貼流出　沿用水滴屏屏幕設計

Huawei P30 Pro 的屏幕保護貼諜照流出，可以看到手機預計將會沿用 Mate 20 X 的水滴屏，而不是 2019 年大熱的屏中鏡極點屏設計。（文：黎生）

Huawei 的 P 系列手機近年聲勢不俗，頗受主流市場用戶所歡迎，預計將於 2019 年初推出的 Huawei P30 Pro 亦開始備受關注。近日，網上流出兩張聲稱為 Huawei P30 Pro 屏幕保護貼的諜照，正式確定 Huawei P30 Pro 將會採用水滴屏的設計。

Huawei P30 Pro 兩款屏幕保護貼均採用水滴屏設計。 從兩張諜照可以清楚看到 Huawei P30 Pro 均在屏幕上方置中位置以水滴形式預留了前置相機及聽筒的位置，一改 P20 Pro 的 M 字額瀏海屏設計，為用戶帶來比瀏海屏更進一步的全面屏體驗。雖然 Huawei 將在 nova 4 上採用極點全面屏設計，但因為該極點屏只是 IPS LCD 面板，而不是 OLED 面板，預計 P30 Pro 希望提供 OLED 屏幕的畫質，故手機只好繼續使用水滴屏設計了。