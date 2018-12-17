ZTE 中興 柔性屏幕新專利　真雙面屏幕手機登場

早前 ZTE 中興 旗下的 Nubia 於中國推出了採用雙面屏幕設計的 Nubia X，為用戶帶來全新的操作體驗，而近日網上便流出 ZTE 於 12 月初取得的全新雙屏設計專利，或意味 ZTE 會在稍後時間推出相關機款。（文：黎生）

ZTE 中興 因旗下的 ATOM X 採用雙屏幕設計已聞名，加上旗下的子公司 Nubia 亦推出了雙面屏 Nubia X，故預測 ZTE 會繼續推出雙面屏手機是最自然不過的事。最近，網上便流出了兩張有關 ZTE 雙屏手機的設計專利，圖中可以看到 ZTE 手機以柔性屏幕覆蓋手機的正面、左側及機背，為手機帶來雙面屏幕的操作，以另一手法活用柔性屏幕所帶來的設計可能性。

ZTE 的於網上流出了全新柔性雙面屏幕的設計專利，左起機背、機側及手機正面。

為提供更準確安全的 3D 人面解鎖功能，新專利同樣備有瀏海屏設計，使手機設計有點怪相。

ZTE 的雙屏手機設計專利有兩種，正面分別是採用真全屏或瀏海屏設計，以便為手機加入 3D 人面解鎖的功能；而手機機背則採用異位切割方式，於機背左上角預留了雙鏡位置，確保手機可以搭配不俗的拍攝能力。不過，官方目前沒有透露左側屏幕將會有什麼功能，是否只提供操作快捷鍵等操作，還是可以顯示其他資訊提示，依然是未知之數。



來源：mobielkopen.net