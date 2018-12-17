非官方 Apple Music 網頁版登場　使用前先諗清楚

本來 Apple Muisc 搭配 iOS 裝置是相當理想的使用組合，但可惜 Apple Music 遲遲未全面提供功能齊備的網頁版。不過這情況剛剛出現轉變，因為有開發者成功利用 Apple 的 MusicKit JS，開發出全新第三方 Apple Music 網頁版供用家使用。（文：黎生）

為滿足用家對 Apple Music 網頁版的需求，剛剛外國有關發者成功開發出第三方 Apple Muisc 網頁版。用家只要進入 playapplemusic.com，再登入 Apple ID，便可以在網頁上存取 Apple Music 上的歌單進行播放，讓用戶即使沒法在電腦上安裝《Apple Music》，亦可以登入 Apple Music 播放歌曲。

playapplemusic.com 的介面設計簡約，Apple Music 的用戶理應喜歡。

雖然 playapplemusic.com 由第三方開發，但因為開發者利用由 Apple 提供的 MusicKit JS 而開發，因此用家依然是直接登入至 Apple 伺服器，若用家有啟用 Apple 的雙重認證功能，在首次登入時亦會收到相關訊息。不過，用戶始終是經過第三方去使用自己的 Apple ID 作登入，若果對個人資訊私隱有擔憂的朋友，請先作全面的考慮再使用有關服務。

登入 playapplemusic.com 時，用家其實是透過 Apple 的 MusicKit JS 登入至 Apple 伺服器。

目前 playapplemusic.com 只能讀取帳號內的資訊，用家依然未能透過網頁版進行編輯歌單等動作，但 playapplemusic.com 預告將會在稍後時間加入相關功能。另外，即使 Apple 在稍後時間正式取締 playapplemusic.com 並推出官方版（可以預期），但 playapplemusic.com 還是起了積極的帶頭作用，開發者的心思確實值得加許。



來源：9to5mac