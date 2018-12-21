Samsung Galaxy S10 Plus 及 S10 Lite 跑分曝光　到底是否真身？

Samsung Galaxy S10 Plus 及 S10 Lite 雖然尚未推出市場，但坊間已可找到兩機的跑分成績，並且預示手機的部分規格。（文：黎生）

Samsung Galaxy S10 系列近期備受關注，相關消息不斷流出。最近，來自《HTML5 Test》便流出了有關 S10 Plus 及 S10 Lite 瀏覽器對 HTML 5 的支援表現的評分，讓用家可以率先透過評分了解手機的效能。與此同時，S10 Plus 及 S10 Lite 的部分規格亦正式曝光。

通過剛曝光的資料，可以知道 Samsung Galaxy S10 系列的屏幕由過往的18.5 : 9 升級至 19 : 9。

於《HTML5 Test》的網站內，可以看到 Samsung Galaxy S10 Plus 取得 499/555 分，居然與 Galaxy S9+ 的 499/555 分完全相同，結果多少讓人生疑。另按照流出的評分資料所顯示，Galaxy S10 Plus 手機的屏幕解像度應為 1,440 x 3,040，屏幕比例由 18.5 : 9 變為 19 : 9，外型更加修長。

Galaxy S10 Plus、S10 Lite 及 S9+ 跑分結果（按圖放大）

至於 S10 Lite 則取得 514/555 分，比 Galaxy S9+ 有更出色的 HTML 5 顯示力，故此只要手機定價吸引，不難成為新一代性價比之王。另外，S10 Lite 的屏幕像素應為 1,080 x 2,280 像素，屏幕比例亦同樣變為 19：9。



來源：mobielkopen