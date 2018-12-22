Nokia 9 PureView 成功取得藍牙認證　發布可期？

Nokia 9 PureView 傳聞已久，剛剛又有好消息流出，就是手機成功取得藍牙認證，可見手機離正式推出市場又行前一步。 （文：黎生）

自從 Nokia 回歸手機市場後，坊間一直等待 PureView 系列重新登場。早前傳聞快將登場的 Nokia 9 PureView 被指需要延期推出，讓一眾 Nokia Fans 感到再次失望。不過，Nokia 9 PureView 剛剛成功取得藍牙認證，意味手機離正式上市又行前一步。

Nokia 9 PureView 預計擁有相當出色的拍攝能力，因而備受期待。

從資料圖中可以看到 Nokia 9 PureView 備有三個不同版本，預計是 RAM 及 ROM 容量的分別，而三款手機均成功取得藍牙 5.0 認證。不過到底 Nokia 計劃何時才正式推出 Nokia 9 PureView，實在讓人費煞思量。希望 Nokia 千萬不要像 Nokia 8 Sirocco 般太遲推出，不然手機的規格將會又再一次遠遠落後於其他旗艦手機。

最新消息指 Nokia 9 PureView 的三個版本均成功取得藍牙 5.0 認證，或以味手機將進入最後的開發階段。

另外除了藍牙認證之外，Nokia 9 PureView 亦剛出現在中國工信部的網頁。目前預計 Nokia 9 PureView 將會採用 Snapdragon 845 處理器、5.9 吋 QHD 屏幕及 5 鏡配置，加上 PureView 的處理技術，使手機成為一部萬眾期待，但又遲遲未推出市場的手機。



來源：NokiaPowerUser