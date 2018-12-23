靠iPhone ARKit單人一個月開發AR遊戲搵真銀？製作者現身說法

近年開發手機遊戲門檻愈來愈低，就連十多歲小朋友都可以製作似模似樣的手機遊戲。而Apple近年亦力推ARKit始予開發者，很簡單便可以開發AR增強實境的遊戲，就像Jason，他獨個兒用了一個月時間便可以製作一款頗受歡迎的AR遊戲《AR Blast》。想搵快錢的翠如當然第一時間拜訪大師。

翠如為了學如何「一個月．一個人」就可以開發一隻似模似樣的手機遊戲，決定向獨立遊戲開發者「Jason Fong」取經。

Jason指，其實Apple近年推出「ARKit」對於很多開發者而言，非常方便製作AR有關app的工具，只需要利用ARKit於手機上掃瞄環境，開發者就可以將「虛擬物件」放在現賽畫面之上，然後再編程幾十條code，便可以完成遊戲。聽落好像十分簡單，但又感覺又好像十分複雜，Jason就以最近推出的《AR Blast》示範，但究竟他如何做到？不如睇睇片，看看Jason的示範，可能會更易明白。最重要是，雖然《AR Blast》是收費遊戲，但網上評價十分不錯，而且「家庭遊戲類別」Top 10之內，下載數可觀！

Jason Fong，《AR Blast》遊戲開發者

以AR Blast作示範，有一點點coding知識便可以獨自開發AR遊戲。