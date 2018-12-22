Apple Store 聖誕推限時優惠！買 iPhone XR、XS 平2000港元？

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iPhone XS、XR 發售才不過三個月，想不到臨近年尾，居然會推出「限時優惠」、大減＄2000！？先不要拿出你的信用卡，因為今次的減價優惠，只是屬於 Apple 舊機回收計劃 Apple GiveBack 的一部份，換言之要享受折扣，你手上就必須要有一部舊型號的 iPhone。

目前在 Apple Online Store 上顯示的宣傳圖中，顯示 iPhone XR 起步價為＄4,299、而 iPhone XR 的則為＄6,399，這個價錢，是以一部 32GB iPhone 7 Plus Trade-In 回收後所得，比起原價便宜＄2200 左右。

我們就直接向 Apple Store 查詢過有關詳情，對方指此次的限時優惠將由即日至 2019 年的 1 月 31 日，同樣適用於其他 iPhone 舊機，包括 iPhone 6、iPhone 5 等等，但當然其回收價格會因應機器的型號及成色而有所變化；但值得留意的是，今次的限時優惠回收價的確比過往為高，據 Apple 方面職員指，對比過往的 Give Back 回收價要高約＄800 左右。

眾所周知，Apple 官方回收價一向比電訊商或第三方回收商要低，此次的限時加價＄800，只不過是讓回收價變得更為「貼市」，但考慮到在 Apple Store Trade-In 可以享有更佳的服務、又可以即時換機，近期想要換新機的用家或者都可以把握時間到 Apple Store 換機？

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