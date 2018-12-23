Google Pixel 3 DxO 評分出爐！與 Apple iPhone XR 平手?

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Google Pixel 3 推出已有一段時間，而近日 DxOMark Mobile 終於公布其測試報告，指 Google Pixel 3 的總評分達到 101 分，與早前推出市場的 Apple iPhone XR 看齊，分列評分排行榜的第七及第八名。而且由於手機只備有單鏡配置，亦是目前表現最佳的單鏡攝影手機。（文：黎生）

Google Pixel 3 於拍攝表現上取得 103 分，表現出色，特別是手機的對焦表現更相當迅速，加上相片能在大部分情況下保留大量細節，更使手機適合隨時抓拍之用。

另外，DxOMark Mobile 亦指 Google Pixel 3 比上代 Google Pixel 2 有更理想的變焦及散景效果，亦讓手機即使只有單鏡亦能取得不俗成績。

Google Pixel 3 的於 DxOMark Mobile 的評分中有不俗的分數。

至於在攝錄能力方面，Google Pixel 3 則取得 98 分。影片雜訊能控制於低水平，即使低光環境下亦然，表現讓人驚艷，而且手機鏡頭在大部分情形下亦可以保持相片細節，配合不俗的電子防霊技術，使 Google Pixel 3 的攝錄功能亦足夠實用。

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