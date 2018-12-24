LG Tablet 新專利　可分離式無線鍵盤平板電腦或短期面世

LG 剛剛為平板電腦的設計取得專利，令選擇不多的 Tablet 平板電腦市場有新的競爭 。細看專利設計當中並沒有破天荒的技術，故 LG 可能在短期內推出採用新設計的平板電腦，讓用家多一款選擇。（文：黎生）

LG 剛剛在韓國當地取得全新有關平板電腦的專利設計圖，讓 Windows 平板電腦用戶再次憧憬市場上將會多一款型號供選擇。從專利圖可以看到 LG 平板電腦設計相當有趣，主機內藏了腳架，拉出可支撐機身使用，整個設計頗有 Microsoft Surface 的影子，支架設計更實用。另 LG 平板電腦將以布料包裹，使平板的電腦外型比 Microsoft Surface 更時尚吸引。

LG 平板電腦內藏支架支撐電腦，而且開合角度比 Microsoft Surface 更大。（LetsGoDigital 設計圖片）

LG 平板電腦不但內藏支架設計，而且更備有專用無綫鍵盤，讓用家搭配後可變身作一般電腦使用。無綫鍵盤除了備有 QWERTY 鍵盤外，亦設有專用 TouchPad，使平板電腦功能更齊全。細看設計專利圖，無綫鍵盤的體積不大，因此可以預計 LG 平板電腦尺吋將於 Microsoft Surface 相約。

LG 平板電腦將可搭配無綫鍵盤使用。

適逢 MWC 2019 將至，但 LG 遲遲未有新機消息流出，到底 LG 平板電腦會否在 MWC 2019 時正式登場，很快便可知曉。



來源：LetsGoDigital