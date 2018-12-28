Instagram 變打橫瀏覽惹劣評　官方辯稱更新為 Bug

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Instagram 早前突然推出更新，將用家習以為常的上下掃動閱覽模式，改為輕按屏幕邊緣橫向瀏覽，惹來全球用家一致劣評。但幸好 Instagram 聽到用家的聲音，已撥亂反正，即時將更新撤回。（文：黎生）

Instagram 向來深受用家歡迎，亦會定期推出新功能以提升用家的使用體驗。最近，Instagram 卻突然推出更新，將用家習以為常的上下掃動閱覽模式，改為輕按屏幕邊緣橫向瀏覽，讓全球用家極不習慣，劣評如潮。事件驚動 Instagram 後，官方已發表聲明，指是次事件為 bug，立即將閱覽模式改回原狀之餘，更深表歉意。

Instagram 早前誤推全新瀏覽模式惹一眾用家聲討。

官方聲明指事件為 Bug 所引致，並已就相關問題作出改正。

不少用戶在 Twitter 上表達不滿，大家看看這個使用介面，又能否接受？

據 Instagram 負責人 Adam Mosser 的個人 Twitter 所指，Instagram 一直會向少部分用家提供新功能以作測試，而今次卻讓廣泛用家收到更新，相信是實屬意外。不過，坊間依然有用家質疑如果是 Bug 的話，為什麼會連詳盡教學一併推出？而且翻查資料，Instagram 早於十月已進行相關測試，故有理由相信 Instagram 今次是想正式推出新閱覽模式的。不過既然官方願意聆聽用家的聲音，並作出改正，那大家還是可以繼續安心使用 Instagram 的。

來源：petapixel9to5mac

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