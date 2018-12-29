Nokia 9 PureView 5鏡頭手機傳將於2019年1月發布　今次真唔真？

萬眾期待的 Nokia 旗艦攝影手機 Nokia 9 PureView 傳聞將於 2019 年 1 月尾正式發布，手機將會採用五攝配置、屏下指紋解鎖、蔡司鏡片等等旗艦配置，為用家帶來更理想的拍攝體驗。（文：黎生）

Nokia 9 PureView 曾經多次傳出不同的推出日期，讓很多 Fans 一等再等，但最近網上便傳出 Nokia 9 PureView 將於一個月後正式發布，亦即是將會在 2019 年 1 月尾正式登場，為用戶帶來全球首部備有 5 攝蔡司鏡頭的攝影手機，挑戰 Apple、Huawei 及 Samsung 等攝影手機的領導地位。

俄羅斯 Nokia 愛好者社群在 VK.com 的專頁 HMDGlobal（非官方）指 Nokia 9 PureView 將會於一個月後正式登場。

俄羅斯的 Nokia 愛好者社群在 VK.com（類似 Facebook 的社交媒體），開設以 HMDGlobal（Nokia 背後財團）為名的非官方專頁，更率先預測 Nokia 9 PureView 的規格。手機預計將會採用 Qualcomm Snapdragon 845 處理器，並備有 64GB ROM 或 128GB ROM 選擇。另外，手機 6 吋 屏幕將有 QHD 解像度，並已支援屏幕下指紋解鎖技術，以確保便於使用，配合無綫充電、IP67 防水防塵等實用規格，頗有力與其他手機進行競爭。

Nokia 9 PureView 採用五攝配置，兼備 Pureview 技術及蔡司鏡技術，相片質素讓人期待。（@OnLeaks）

至於大家最關心的售價，預計 Nokia 9 PureView 將約售美金 $900（約港幣 $7,049），售價不菲，而且亦沒指明這個定價為 64GB ROM 或 128GB ROM 版本。不過大家或者只需要再多等一個月，便可以看到 Nokia 9 PureView 的正式登場了。（編按：其實市場另有消息指，Nokia 9 PureView 很大機會在 MWC2019 中登場。）



來源：vk.com/HMDGlobal