Apple iTunes李小龍4K HDR四大電影上架 TV、iPhone XS隨時睇

【iTunes 香港 李小龍 經典電影 4K HDR】Apple HK將於香港及台灣 iTunes,獨家推出 李小龍4套經典電影,亦是最高質素版本的李小龍電影,支援4K及HDR(High Dynamic Range / 高動態範圍)顯示,是哪4套電影超高清重現?

Apple HK的iTunes及台灣iTunes曾推出高清版 李小龍(Bruce Lee)經典功夫電影,而2019年1月1日起,4套李小龍電影包括:《精武門》(Fist of Fury)、《猛龍過江》(The Way of the Dragon)、《唐山大兄》(The Big Boss)及《死亡遊戲》(Game of Death)​,將以4K UHD超高清重新推出,並支援HDR(High Dynamic Range / 高動態範圍),顏色對比更豐富鮮明!

四套經典李小龍電影,包括《精武門》、《猛龍過江》、《唐山大兄》及《死亡遊戲》​全以4K HDR再現!

李小龍四大經典電影以4K HDR,除了可以用Apple TV下載直接觀看,以OLED製作為手機螢幕的iPhone XS Max,以Super Retina觀賞效果最好。

以上以《精武門》中的決鬥片段,示範4K UHD超高清顯示於HD顯示分別。

同時,於《死亡遊戲》中,李小龍純熟操控雙截棍動作,與過去推出過的高清版本對比。李小龍4K UHD、HDR四大經典電影(《精武門》、《猛龍過江》、《唐山大兄》及《死亡遊戲》)於香港及台灣iTunes上架,每套HK$108,用家亦可一次過以HK$288購買4套電影。