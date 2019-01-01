Apple iTunes李小龍4K HDR四大電影上架 TV、iPhone XS隨時睇

【iTunes 香港 李小龍 經典電影 4K HDR】Apple HK將於香港及台灣 iTunes，獨家推出 李小龍4套經典電影，亦是最高質素版本的李小龍電影，支援4K及HDR（High Dynamic Range / 高動態範圍）顯示，是哪4套電影超高清重現？

Apple HK的iTunes及台灣iTunes曾推出高清版 李小龍（Bruce Lee）經典功夫電影，而2019年1月1日起，4套李小龍電影包括：《精武門》（Fist of Fury）、《猛龍過江》（The Way of the Dragon）、《唐山大兄》（The Big Boss）及《死亡遊戲》（Game of Death）​，將以4K UHD超高清重新推出，並支援HDR（High Dynamic Range / 高動態範圍），顏色對比更豐富鮮明！

四套經典李小龍電影，包括《精武門》、《猛龍過江》、《唐山大兄》及《死亡遊戲》​全以4K HDR再現！

李小龍四大經典電影以4K HDR，除了可以用Apple TV下載直接觀看，以OLED製作為手機螢幕的iPhone XS Max，以Super Retina觀賞效果最好。

以上以《精武門》中的決鬥片段，示範4K UHD超高清顯示於HD顯示分別。

同時，於《死亡遊戲》中，李小龍純熟操控雙截棍動作，與過去推出過的高清版本對比。李小龍4K UHD、HDR四大經典電影（《精武門》、《猛龍過江》、《唐山大兄》及《死亡遊戲》）於香港及台灣iTunes上架，每套HK$108，用家亦可一次過以HK$288購買4套電影。