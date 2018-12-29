WhatsApp 秘技教學：不用群組一次過同多人講 Happy New Year

新年用 WhatsApp 同朋友講聲「Happy New Year」，看似一件很簡單的事情，不過朋友當中亦夾雜一些工作上的認識或者很少聯絡的朋友，想一次過簡單向多位朋友發送祝賀，但又不想使用群組發放訊息那麼顯眼？以下介紹秘技就可以幫你一次過向多位朋友送上祝福。

想趁 2019 年元旦，跟朋友講聲「Happy New Year」，不過當中又未必每一個朋友都會花時間發送一個特別編寫的訊息；想省點功夫，不太相熟或者工作上的朋友都以純一的「罐頭訊息」祝賀，除了逐個 copy and paste 之外，難道要用群組訊息那麼核突？

用 WhatsApp 想一次過 send 訊息同好多朋友祝新年，又不想用群組訊息那麼突兀，其實有秘技可用。（截圖）

其實不論是 iPhone 或者 Android 的 WhatsApp，同樣有一個廣播訊息的功能，可以將訊息同時間發給多位聯絡人，而對方只會在自己跟你的對話中收到訊息的秘技。在 iOS 裡這個功能叫「廣播列表」，而在 Android 就叫作「新增廣播」。

用群組訊息向一大班朋友祝賀新年，情況可以非常尷尬。（截圖）

大家只要利用廣播訊息功能，將多位朋友加入到廣播列表當中，就可以發送文字、貼圖、圖片甚至語音、影片訊息，去祝對方新年快樂。而對方只會在原本跟你的對話當中，接收到廣播訊息，就算對方回覆都只會在你跟他的對話中回覆，不會出現像群組訊息一樣，大家變成互相祝賀的尷尬情況。

使用 WhatsApp 廣播訊息功能向一班朋友賀新年（按圖放大）

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不過，廣播訊息都有一個限制，對方必須已經將你的電話號碼儲存到通訊錄，那麼你的廣播訊息才可以成功發送到對方 WhatsApp 之中。換言之，一些很久沒有聯絡的朋友，若果連對方有沒有將你的號碼儲存都不知道的話，可能還是單對單發訊息比較有保障。不過一些工作上的聯絡，這個秘技就可以為大家節省不少時間。