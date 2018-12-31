2018 宅民黨精選 十大數碼科技新聞回顧（上）

2018 年在數碼科技新聞來說，未必算是一個重要年份，令人期盼的 5G 網絡依然遙遙無期，亦沒有好像 Switch 一類令人「Wow」的產品。不過 2018 年依然有不少重要的數碼科技新聞、趨勢，值得跟大家回顧一下。

飛甩前鏡頭真全面屏手機興起

Vivo NEX 使用升降設計的前鏡頭，成為機面只剩屏幕的真全面屏手機。（蔡浩騰攝）

上年底 iPhone X 推出，以「M 字額」設計換來更高的屏佔比，本來以為會成為 Android 廠商爭相模仿的趨勢，殊不知各大 Android 廠商無意跟隨，更加跳 step 想像辦法移走前置鏡頭，實行推出更高屏佔比的真全面屏手機。其中 Vivo NEX 配備彈出式前鏡，應該是市場首台以「飛走前鏡」為目標出發的真全面屏產品。

而緊隨 NEX 的推出，小米、Honor、Lenovo 等亦先後以昔日的滑蓋手機設計，推出將前鏡頭收納的滑蓋真全面屏手機。去到年底，Samsung 及 Huawei 等更先後推出將前置鏡頭安放在屏幕當中的屏中鏡開孔全面全手機，而 Vivo 更加推出前後雙屏幕的 Vivo NEX 2，以前後屏幕代替前後鏡頭，去解決高屏幕比的空間問題。

鏡頭愈來愈多首台 3 鏡頭及 4 鏡頭手機面世

Samsung Galaxy A9 是首台使用 4 鏡頭設計的手機。（林勇攝）

雙鏡頭手機由來已久，早於 2014 年的 HTC One（M8）就已經使用雙鏡頭拍攝製作景深效果。踏入 2018 年，不知道手機廠商是否開始走火入魔，先後推出了配備 3 鏡頭甚至 4 鏡頭的拍攝手機。Huawei P20 Pro 在 2018 年 3 月推出，為市場帶了一台配備 3 枚彩色鏡頭，分別可以拍攝標準、長焦距及廣角相片的產品。而到了 10 月，Samsung 更推出首台配備 4 鏡頭手機，標準、長焦距及廣角之外，更將景深鏡頭獨立分開處理。不過再多的鏡頭，暫時只是為用戶提供不同焦距的選擇，至於傳聞配備 5 鏡頭的 Nokia 9 PureView 會不會有其他新玩法？相信 2019 年第一季答案就會揭曉。

WhatsApp Sticker 推出人人想辦法安裝

WhatsApp 加入 Sticker 貼圖，而且大開「方便之門」讓用戶自製貼圖，大家都將其他平台的貼圖無償搬到 WhatsApp 使用，到底是否一種「暗黑兵法」？（截圖）

雖然即時通訊軟件的貼圖並非新玩法，LINE 的貼圖角色熊大及 Cony 更加已經變成街知巷聞的卡通角色，不過 WhatsApp 加入 Sticker，依然成為香港人熱烈追捧的玩意。其中 Android 版推出不久，已經可以讓用戶自行加入貼圖，但 iPhone 版到現時依然沒有任何官方或者「合法」途徑增加貼圖，可能是其中一個令大家樂此不疲的原因（找方法走法律罅）。另外，WhatsApp 官方到現在都沒有推出明顯有利可圖的官方貼圖商店，反而對用戶以各種方法自製貼圖，甚至將其他平台的貼圖（如 LINE Friends 貼圖）搬到 WhatsApp 上使用視而不見，未知是否一種「暗黑兵法」。

PUBG Mobile 類「大逃殺」遊戲興起

PUBG Mobile 令「大逃殺」類型遊戲興起，成為 2018 年手機遊戲的主流。（PUBG）

PUBG Mobile 其實是一款在 2017 年底率先在 Windows 平台推出，然後在 2018 年初開始在手機推出的「大逃殺」式遊戲。跟電影《大逃殺》一樣，玩家在參與一場最多 100 名玩家參與的大亂鬥式對戰中，以成為最後生還者作為勝出目標。可以單人、組隊參與的這種大逃殺式遊戲，成為 2018 年手機遊戲的主旋律，PUBG Mobile 之外，同類遊戲好像《Fornite》、《Knives Out》等同樣熱賣。

DxOMark Mobile 突破 100 分

Huawei P20 Pro 成為首台總數突破 DxOMark Mobile 100 分大關的產品，原來 100 分不是滿分。（DxOMark Mobile）

Huawei P20 Pro 在 3 月推出，以總數 109 分開鼎 DxOMark Mobile 評分排行榜寶座，大家才驚覺 100 分原來不是 DxOMark 的滿分（官方隨後解釋）。P20 Pro 由第一季推出，截至現時依然是 DxoMark 手機榜的榜說，其中 Huawei 表示，不方便公開後繼機 Mate 20 Pro 的分數，怕有損「同業間的感情」。到底 Mate 20 Pro 分數是否高得如此離譜暫時不得而知，不過一個起初以 60 多分開始（當年最強的拍攝手機 Nokia 808 PureView 為 61 分）的手機拍攝評分排行榜，到突破天元的時候原來可以跟大家說 100 分不是滿分，記者作為一個消費者，實在有點「你講晒啦」的感覺。

想知道另外 5 件 2018 年十大數碼科技新聞，即刻按此進入下半部分：

宅民黨精選 2018 年十大數碼科技新聞回顧（下）