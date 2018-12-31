2018 宅民黨精選 十大數碼科技新聞回顧（下）

數碼生活
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上一回跟大家回顧了一些比較產品向的新聞，下半部分記者會跟大家回顧一些 2018 年科技上跟大家息息相關的新聞。

WeChat Pay 香港錢包可以在中國消費

WeChat Pay 香港錢包終於可以北上消費，記者不會阻止大家上大灣區食鯇魚生的。（資料圖片）

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雖然 WeChat Pay 本身源自中國市場，不過香港錢包跟中國版一直未能互通，令 WeChat Pay 一直未能在香港成功普及。不過 2018 第四季，WeChat Pay 香港錢包終於可以在中國消費，首先是 10 月包括美團外賣、滴滴打車及大眾點評等線上付費率先支援，然後到近日更加入深圳地鐵、廣州地鐵、喜茶、探魚、沃爾瑪等實體店鋪的線下付款，令大家北上消費毋須再煩惱「唱錢」（找換）的問題。

Apple Watch Series 4 加入 ECG 心電圖功能

Apple Watch Series 4 加入 ECG 心電圖功能，可以令患有心臟病的朋友及早得知病況出現問題，有機會救回更多性命。（Apple）

Apple Watch Series 4 真正實力　新watchOS 解鎖心電圖

雖然市場上並不是沒有其他可穿戴式量度 ECG 心電圖的產品，不過礙於價錢或產品設計問題（部分要在胸口位置配戴感測儀器），所以一直未能普及化。雖然 ECG 心電圖功能未必對大部分用戶有很大影響，但對於心臟健康有問題的用戶，尤其是心律有問題的朋友，這個新功能在必要時卻可以起到生死之別的功效。Apple 起了一個帶頭作用，期望有更多 Android 廠商會跟隨。

Facebook 及多間機構洩漏甚至出賣用戶個人私隱

Facebook 總裁朱克伯格因為洩漏用戶私隱而被美國國會傳召出席聽證會。（視覺中國）

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2018 年跟大家最切身，但大家又「闊佬懶理」的，應該要數包括 Facebook、Google、國泰航空、萬豪國際酒店集團、PayMe 甚至「轉數快」等國際及本地機構的個人資料外洩事件。其中，部分機構好像國泰航空、萬豪國際集團等，是由於未有重視資訊保安，而導致客戶的資訊遭駭客入侵。而 PayMe、「轉數快」及 Google 等則出於系統漏洞，令資訊外洩。不過要數最離譜的，應該是離不開大家日常生活的 Facebook。除了年初被揭發劍橋分析公司以不法手段取得 Facebook 用戶資訊影響美國總統選舉外，第三季又發生駭客入侵導致大規模用戶自動登出及個人資訊外洩，年底更被揭發，Facebook 與包括 Netflix、Spotify 跟多間合作伙伴在未經用戶同意下，分享不同程度的用戶私隱，當中甚至包括用戶的私人訊息內容！似乎 2019 年的來臨，各位用戶要開始注重自己個人私隱的保護，並且要謹記，跨國大企業甚至政府機構，都不會為保護你的個人資訊而額外多付出一分努力。

7nm 處理器推出挑戰物理極限

Apple 的 A12 Bionic 處理器是市場上首款以 7nm 製造生產的處理器。（Apple）

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由前 Intel 創辦人之一 Gordon Moore 在 1965 年所提出的 Moore's Law，曾經預言電子產品中集成電路上可容納的電晶體數目，約每隔兩年便會增加一倍。電子科技產品在過去 20 年時間，基本上順從 Moore's Law 的發展，大約會 18 個月到 2 年，價格就會減半。不過， Moore's Law 卻差不多到了一個物理極限的樽頸位置，以矽為材料的電腦晶片，理論上以 7nm 的大小作為一個物理下限，7nm 之後差不多伯物理上不可能再縮小的程度。在 2018 年之前，就已經有部分晶片製造商決定放棄挑戰 7nm 處理器，不過台灣的 TSMC 卻成功在今年正式量產 7nm 製程製作的處理器，並在 2018 年 9 月推出的 iPhone XS 系列中使用的 A12 Bionic 處理器中首次使用這種技術。同樣由 TSMC 製作，Huawei 的 7nm 處理器 Kirin 980 則在隨後 11 月在 Huawei Mate 20 系列中誕生。到底業界會用什麼技術，什麼時候可以達到下一個不可能的目標 5nm，似乎值得大家拭目以待。

霍金離世

著名天文及物理學家霍金在 2018 年辭世，享年 76 歲。（視覺中國）

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著名天文及物理學家霍金（Stephen Hawking）在 2018 年 3 月 14 日辭世，享年 76 歲。霍金 21 歲確診運動神經細胞疾病，原本預期只剩 1、2 年壽命，卻奇蹟地一直活到 2018 年，在他主力的宇宙學、量子物理學等範疇帶來極大的貢獻。

2018 年十大數碼科技新聞回顧總結

2018 年雖然有著不少科技上的技術創新，不過一般用戶暫時未能受惠，其中 5G 網絡技術，更因為中美質易戰，及政府官員的政策延誤，短期內將不會在香港市場出現。另外，2018 年發生了不少跟大家個人私隱息息相關的事件，用戶是時候開始審視自己在網絡上的資訊，以防止不必要的損失。

 

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宅民黨精選　2018 年十大數碼科技新聞回顧（上）

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