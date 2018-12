【 Now TV 4K直播2018 除夕倒數 煙花匯演】2018 年 12 月 31 日夜晚,香港各處除了會有倒數活動、迎接 2019 年之外,踏入 0 時 0 分在維港更會有煙花匯演。不想到維港兩岸與人迫的觀眾,可能會選擇安坐家中看電視直播,除了 TVB 以外,免費電視台的直播選擇還有 Viu TV。 以大氣電波直播的畫面,其實只有畫面較次一等的 1080i 級數,但如果你是 Now TV 用戶的話就不同說法!因為今年他們將會首次進行 4K 畫質的煙花匯演直播!

畀錢買高清煙花享受

要享受今次的 4K 高清煙花,條件都頗為複雜,首先你要是 Now TV 的付費用戶,並且安裝了 Now One 4K UHD 全功能機頂盒、以及擁有一部支援 4K 畫面輸出的電視,才可以在今次的煙花匯演獲得 4K 高清視覺享受。



今次 Now TV 用在煙花直播的畫面解像度為 3840x2160,為正宗 4K 解像度、亦即是 1080p 畫面的 4 倍,而且幀率達到 50fps,又支援 HDR 制式,如果傳輸沒有甚麼意外的話,絕對是高清又流暢的煙花體驗

各位 Now TV 用戶,如果有興趣體驗 4K 煙花直播,可以參考以下的播放時間及播出頻道: