Samsung One UI 獨缺 Night Mode　令更新延遲？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

【Samsung Galaxy S9/S9+ One UI更新延期】市場一直預期 Samsung 全新的 One UI 將會設有全新 Night Mode 顯示模式，將介面由白色變為黑色為主調，令閱讀更舒適及更省電；但剛剛推出的 Galaxy S9/S9+ 的 One UI 版本，暫時未見有 Night Mode 的影踪。（文：黎生）

自從 Google 公布 Dark Mode 原來有利 Super AMOLED 屏幕手機節省電量後，Samsung 亦旋即公布將在 One UI 加入 Night Mode 顯示模式，讓介面背景由白變黑，以減低手機的耗電量。不過，最近部分外國用家正式收到 Galaxy S9 / S9+ 的 One UI 升級檔後，即使系統成功升級，卻沒找到有關 Night Mode 的設定，讓坊間相信 Samsung 尚未完成 Night Mode 的開發。

Samsung 為 Galaxy S9/S9+ 最新推出的 One UI 更新檔，尚未備有 Night Mode 功能。（sammobile.com）

事實上，今次 Galaxy S9/S9+ 在這麼短的時間內便可以升級至採用 Andorid 9 系統的 One UI 已經相當難得，故 Night Mode 尚未完成開發亦可以理解。而且，Samsung 亦有可能刻意隱藏部分功能，留待即將推出的 Galaxy S10/S10+ 推出才正式發布。

Samsung 為推出未夠一年的 Galaxy S9/S9+ 推出全新升級檔，讓手機可升級至 Android 9 系統，實在相當難得，亦一反過往更新偏慢的習慣。（sammobile.com）

不過據官方表明，不論是 Galaxy S9/S9+、Note 9、S8/S8+ 或 Note 8，均會在稍後時間升級至 One UI，意味這些手機在稍後時間極有可能再次迎來更新，為用戶正式帶來 Night Mode 顯示模式。

來源：SamMobile

2018 宅民黨精選 十大數碼科技新聞回顧（上）
2018 宅民黨精選 十大數碼科技新聞回顧（下）
2018 科技／遊戲界十大搞笑事件回顧（上）
2018 科技／遊戲界十大搞笑事件回顧（下）
Now TV 獨家 4K 直播 2018 煙花匯演除夕倒數　唔使捱大台偽高清
繁中版《手機三國殺》即日開服　完美移植桌遊經典重現！
WhatsApp 秘技教學：不用群組一次過同多人講 Happy New Year
WeChat Pay HK 香港版終於正式支援中國實體店使用　即睇支援商戶
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。