Samsung One UI 獨缺 Night Mode　令更新延遲？

【Samsung Galaxy S9/S9+ One UI更新延期】市場一直預期 Samsung 全新的 One UI 將會設有全新 Night Mode 顯示模式,將介面由白色變為黑色為主調,令閱讀更舒適及更省電;但剛剛推出的 Galaxy S9/S9+ 的 One UI 版本,暫時未見有 Night Mode 的影踪。(文:黎生)