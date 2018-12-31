Samsung One UI 獨缺 Night Mode　令更新延遲？

【Samsung Galaxy S9/S9+ One UI更新延期】市場一直預期 Samsung 全新的 One UI 將會設有全新 Night Mode 顯示模式，將介面由白色變為黑色為主調，令閱讀更舒適及更省電；但剛剛推出的 Galaxy S9/S9+ 的 One UI 版本，暫時未見有 Night Mode 的影踪。（文：黎生）

自從 Google 公布 Dark Mode 原來有利 Super AMOLED 屏幕手機節省電量後，Samsung 亦旋即公布將在 One UI 加入 Night Mode 顯示模式，讓介面背景由白變黑，以減低手機的耗電量。不過，最近部分外國用家正式收到 Galaxy S9 / S9+ 的 One UI 升級檔後，即使系統成功升級，卻沒找到有關 Night Mode 的設定，讓坊間相信 Samsung 尚未完成 Night Mode 的開發。

Samsung 為 Galaxy S9/S9+ 最新推出的 One UI 更新檔，尚未備有 Night Mode 功能。（sammobile.com）

事實上，今次 Galaxy S9/S9+ 在這麼短的時間內便可以升級至採用 Andorid 9 系統的 One UI 已經相當難得，故 Night Mode 尚未完成開發亦可以理解。而且，Samsung 亦有可能刻意隱藏部分功能，留待即將推出的 Galaxy S10/S10+ 推出才正式發布。

Samsung 為推出未夠一年的 Galaxy S9/S9+ 推出全新升級檔，讓手機可升級至 Android 9 系統，實在相當難得，亦一反過往更新偏慢的習慣。（sammobile.com）

不過據官方表明，不論是 Galaxy S9/S9+、Note 9、S8/S8+ 或 Note 8，均會在稍後時間升級至 One UI，意味這些手機在稍後時間極有可能再次迎來更新，為用戶正式帶來 Night Mode 顯示模式。



來源：SamMobile