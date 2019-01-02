vivo NEX 雙屏版將推平價版　換入 Snapdragon 710 處理器

vivo NEX 雙屏版原來有兩個版本，剛剛在中國工信部的資料庫中，有網友找到採用 Snapdragon 710 處理器的 vivo NEX 雙屏版，讓用家有機會以較相宜的價錢，體驗 vivo 所帶來的前後雙屏使用體驗。 （文：黎生）

vivo NEX 雙屏版早前在香港推出，但原來在中國市場還有一個低配版，有關資料更率先在中國工信部的資料庫出現。vivo NEX 雙屏低配版將採用 Snapdragon 710 處理器及 8GB RAM，相比原版的 Snapdragon 845 及 10GB RAM，效能上將有明顯的差別。不過，預計 vivo NEX 雙屏低配版的售價亦會較相宜，用家將有更多機會可以體驗雙屏手機的好處。

vivo NEX 雙屏版將會推出低配入門版本，預計手機售價將會更親民。

除了效能上的明顯差異外，vivo NEX 雙屏低配版的相機配置亦有分別，由原本的 1200 萬像素 + 200 萬像素 + ToF 測距鏡頭，改為 1,200 萬像素 + 1,300 萬像素 + 200 萬像素 3 鏡配置，似乎將欠缺 ToF 鏡頭所支援的部分 3D 功能。至於 NEX 雙屏低配版的雙屏尺吋依然為 6.39 吋 2,340 x 1,080 像素 Super AMOLED 主屏幕及 5.49 吋 1,080 x 1,920 像素 Super AMOLED 副屏幕，總算確保雙屏使用體驗一致。

於中國工信部的資庫中，可以看到新手機備有雙屏幕設計，正好與 vivo NEX 雙屏版的屏幕規格一樣。

最後， vivo NEX 雙屏低配版同樣備有屏下指紋解鎖技術，手機體積及重量亦與原版相約。不過，vivo NEX 雙屏低配版相信未必會同步引入香港，有興趣用家可能要尋找水貨了。



來源：中國工信部