小米行動電源 3 高配版即將推出　手提電腦都充得到

小米行動電源 3 高配版雖然尚未正式公布，不過日前在天貓的小米官方店卻「蝦碌」短暫上架，令這台支援最高 45W 的 USB-C 雙向充電的 20000mAh 流動電池率先曝光。小米行動電源 3 高配版強勁之處，是連 MacBook Pro 都一樣可以充到電，而且定價更非常抵玩！

小米行動電源 3 高配版在天貓官方店短暫曝光期間，基本上所有資料都已經被大家看得一清二楚。這一枚 20000mAh 的流動電池，定價只需人民幣 199 元（約港幣 $232），性價比極高。行動電源設有 2 個 USB-A 及 1 個 USB-C 連接埠，其中 USB-C 支援雙向 PD 協定的 45W 快速充電，除了符合規格的手機之外，就連 Switch、小米自家的筆記簿電腦，甚至連 MacBook Pro 都一樣可以成功充電！

小米行動電源 3 高配版日前在官方網店錯誤上架，將資料提早曝光。（小米）

小米行動電源 3 高配版更多資料（按圖放大）

小米行動電源 3 高配版的 2 個 USB-A 埠單頭輸出可達 5V/2.4A、9V/2A 及 12V/1.5A 的速速充電（18W），而雙頭同時使用單頭輸出則可達 5V/3A 的輸出（15W）。另外，一般流動電池無法為藍牙手機、手環等耗電太低的產品充電，而小米行動電源 3 高配版則沒有這個問題，幾乎是一個尿袋應付所有需要。市場傳聞小米行動電源 3 高配版將會在 1 月 11 日正式在中國上架，香港不知道要等到什麼時候呢？記者自己就覺得，入手水貨玩都值得。