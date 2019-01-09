CES19 LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃發布

LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃是 LG 在 CES 2019 發布的創新智能家居產品。當大家仍然將智能傢俱的概念停留在為傳統的家電加入網絡連線，LG 已經想出了為衣櫃加入衣物除皺、除味、去濕，以及在衣櫃加入一塊可以提供虛擬試身及時裝建議的 AI 智能鏡面。

LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃可算是一個全新的產品類別，將智能家居的概念，加入到以往無人想像過的傢俱之中。LG 智能衣櫃的功能有別於一般的衣櫥，只能夠掛上 3 件衣服，再加櫃門內的 1 條長褲。智能衣櫃最主要的功用，是利用 Smart Diagnosis 及 SmartThinQ 技術，幫用戶令衣物更「新鮮」。

LG 在 CES 2019 發布 Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃，加入多種令衣物更「新鮮」的功能。（LG、設計圖片）

衣櫃使用類似空氣清新機的 TrueStream 技術，殺滅衣物中 99.9% 的細菌。另外，用來掛放衣物的「晾衫竹」其實設有震動功能，能夠幫助衣物除皺、僻味。衣櫃更設有熱壓乾衣功能，熱力及排出的濕氣更會循環再用，令掛在門內的長褲保持筆廷，效果就好像燙斗一樣。

LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃全面睇（按圖放大）

LG Styler 智能衣櫃更支援 Google Assistant 功能，智能鏡面可以利用 AI，為用戶提供虛擬試身及穿搭建議等功能。一切聽起來非常之科幻小說，難怪 LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door 智能衣櫃能夠成為 2019 CES 創意獎項的其中一位優勝者。LG Styler 智能衣櫃更有可以掛放 5 個全身長度衣物再加 1 條長褲的大型版本，不知道要到什麼時候，正常家庭才可以負擔這樣一個神奇的衣櫥。