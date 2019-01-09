Garmin vivoactive 3 Music 智能錶將有 LTE 連線版本

Garmin vivoactive 3 Music 智能腕錶雖然已推出一段時間，但廠商卻在近日帶來升級版，推出 vivoactive 3 Music LTE 版本，讓智能腕錶可以直接連綫至 LTE 網絡，正式飛甩手機獨立使用。雖然 vivoactive 3 Music LTE 是 Verizon 網絡的獨家版本，但卻證明廠商有能力推出 LTE 連綫腕錶，讓一眾用家期望廠商亦能推出其他網絡商的連綫版本。（文：黎生）

Garmin vivoactive 3 Music LTE 讓用家可以直接在腕錶上發送及接收訊，亦可以透過其「Live Track」功能即時與預設好友分享地理位置，而在稍後時間《Spotify》更會提供即時下載歌曲功能，使 vivoactive 3 Music LTE 更為實用。不過，vivoactive 3 Music LTE 版本並不支援撥號功能，或許讓部分用家感到不足。

vivoactive 3 Music LTE 版本其他功能與標準版相約，支援 5ATM 防水、備有心率感應器、睡眠監察器、1.2 吋 240 x 240 像素屏幕等等。但至於 vivoactive 3 Music LTE 版本的售價，目前尚未公布。