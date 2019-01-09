Garmin vivoactive 3 Music 智能錶將有 LTE 連線版本

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Garmin vivoactive 3 Music 智能腕錶雖然已推出一段時間，但廠商卻在近日帶來升級版，推出 vivoactive 3 Music LTE 版本，讓智能腕錶可以直接連綫至 LTE 網絡，正式飛甩手機獨立使用。雖然 vivoactive 3 Music LTE 是 Verizon 網絡的獨家版本，但卻證明廠商有能力推出 LTE 連綫腕錶，讓一眾用家期望廠商亦能推出其他網絡商的連綫版本。（文：黎生）

Garmin vivoactive 3 Music LTE 讓用家可以直接在腕錶上發送及接收訊，亦可以透過其「Live Track」功能即時與預設好友分享地理位置，而在稍後時間《Spotify》更會提供即時下載歌曲功能，使 vivoactive 3 Music LTE 更為實用。不過，vivoactive 3 Music LTE 版本並不支援撥號功能，或許讓部分用家感到不足。

vivoactive 3 Music LTE 版本其他功能與標準版相約，支援 5ATM 防水、備有心率感應器、睡眠監察器、1.2 吋  240 x 240 像素屏幕等等。但至於 vivoactive 3 Music LTE 版本的售價，目前尚未公布。

【CES2019】LG 發表「新機」 Q9　其實即是韓版 G7 Fit…
《十三機兵防衛圈》序章2019年3月PS4公開　唔使等個孫燒畀自己！
《DMC V 惡魔獵人5》第二波新體驗版2月7日PS4／XB1同步下載
《Alien：Blackout》為電影《Alien 異形》粉絲而設的求生遊戲
動畫師打造細緻短片系列展現《戰鎚：40K》
次世代版《前線任務》？《Russia 2055》預定年初展開測試
[CES 2019] LG SIGNATURE OLED TV R　屏幕超薄可捲埋電視機登場
《Overwatch 鬥陣特攻》官方小說《守護神》設計師證士兵76同性戀
《DEAD OR ALIVE 6 生死格鬥 6》製作人為延後上市致歉
《Another Eden：穿越時空的猫》國際版開放事前登錄！
高達Figure新系列GUNDAM UNIVERSE　6吋高售3000日圓極親民
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。