【CES2019】HTC VR 眼罩升級、Vive Pro Eye 用眼就可以控制！？

【HTC Vive Pro Eye】CES美國消費電子展一向並非手機的主要舞台，不過以手機起家的 HTC 除手機以外，近年又專注於 VR 設備市場，在 CES 2019 上就帶來了其高階 VR 體驗工具 Vive Pro 的升級版本 － Vive Pro Eye。

Vive Pro Eye 與上年度 CES 時發布的 Vive Pro 在外型上大致相同，之所以名字上加上「Eye」，其實是因為 Vive Pro Eye 新增了眼球追蹤功能，用戶可以單用眼球就可以進行選單操作、甚至在無手掣模式之下遊玩專為 Vive Pro Eye 製作的 VR 遊戲。

與此同時，眼球追蹤亦意味著 HTC Vive Pro Eye 的用戶可以擁有更加生動的網上虛擬形象。

Vive Pro Eye 本身是一款商業向的 VR 產品，加入了脈球追蹤功能之後意味著內容提供者、或是設備租賃場所，可以透過顧客的眼球焦點數據獲得更具深度的使用報告，又或是即時提供用戶可能感興趣的內容。

目前支援 Vive Pro Eye 眼球追蹤技術的遊戲只有美國職棒聯盟的官方遊戲《MLB Home Run Derby VR》，預計在 2019 年第二季 Vive Pro Eye 正式開售、HTC 開放開發者套件之後，支援此技術的軟件及遊戲將會穩步增加。