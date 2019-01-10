【CES 2019】Samsung 推 75 吋 The Wall　及 MicroLED 模組電視

Samsung 剛剛在 CES 2019 中展出嶄新的 75 吋「The Wall」電視，使用 MicroLED 技術；另外使用相同技術的「The Windows」模組概念，讓用家可以自行設計電視屏幕的尺吋，相當有趣。（文：黎生）

Samsung 早於 CES 2018 年便推出了 146 吋 的「The Wall」MicroLED 電視，不過呎吋太大，難以入屋。但到了 CES 2019，Samsung 便帶來了 75 吋的「The Wall」MicroLED 電視，實用性及親民度明顯大幅上升；與此同時，Samsung 亦同步展出 219 吋超大型「The Wall」MicroLED 電視，可見 MicroLED 電視技術發展更加成熟。

Samsung 的 MicroLED 模組電視配合「The Windows」概念，可以讓顯示變得更為有趣。

於 CES 2019 中，Samsung 不但帶來兩款全新尺吋的「The Wall」MicroLED 電視，還引入了「The Windows」概念，活用 MicroLED 電視可模組化及無邊框的特性，容許用家自行拼合出不同尺吋、不同比例的電視。而且隨著尺吋不同，MicroLED 模組電視更自動調節至不同像素，實用性相當高。

Samsung 全新的 75 吋 「The Wall」MicroLED 電視更親民。

由於 MicroLED 技術的進步，使色彩比傳統電視有更好的還原度及更耐用，故 MicroLED 電視將會深受用家歡迎。不過，Samsung 目前尚未公布有關售價及銷售詳情。



來源：PCMag

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